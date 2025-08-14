Desesperada Marian Pabón al quedar atrapada en elevador con su perro
La actriz dejó saber la situación a través de una transmisión en vivo en su red social
14 de agosto de 2025 - 12:46 PM
La actriz Marian Pabón se conectó esta mañana en una transmisión en vivo a través de su cuenta Instagram para notificar que quedó atrapada en un elevador, junto a su perro “Roque”.
“Aquí estoy encerrada en el ascensor de mi casa y estoy con Roque. Llevamos pa’ 10 minutos y estoy un poco desesperada porque yo padezco de claustrofobia. Me está dano un poco de ansiedad”, expresó Pabón.
“Mi vida es bien divertida a veces. Está de madre, y lo peor es que miren las paredes, este es el (elevador) de servicio, parece que estoy metida en un cuarto de locos. Quién sabe y esto me ayude a tranquilizarme”, dijo a la vez que compartió que la gente le estaba escribiendo, pero que no sabía hacer live, pero decidió hacerlo por si alguien lo veía.
“Voy a sentarme, sentarme para mí es un suplicio últimamente. Así que nada, así estoy. Estamos bien, Roque, estamos bien”, culminó la transmisión, sonreida y tirando una guiñada a los seguidores.
De inmediato, algunos reaccionaron y le escribieron mensajes de preocupación y consejos para que respirara y pensara en cosas que le alegraran para poder manejar el momento.
Al momento, la artista no ha dejado saber si ya ha salido de la situación.
En noviembre del año pasado, Pabón tocó la “campana de la victoria”, tras completar su tratamiento contra el cáncer de seno que le fue diagnosticado en el 2023.
