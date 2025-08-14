Opinión
14 de agosto de 2025
91°ligeramente nublado
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Desesperada Marian Pabón al quedar atrapada en elevador con su perro

La actriz dejó saber la situación a través de una transmisión en vivo en su red social

14 de agosto de 2025 - 12:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Enero 27, 2025 -San Juan, Puerto Rico - MCD - Entrevista con el elenco de Las Magnolias de Acero (Cristina Soler, Marian Pabón, Linnette Torres, Alfonsina Molinari, Mónica Pastrana y Larissa Dones, y la directora Norwill Fragoso). En la foto: Marian Pabón FOTO POR: alexis.cedeno@gfrmedia.com Alexis Cedeño Laboy (TAGS) - elenco, obra, teatro, mujeres, talento (alexis.cedeno)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La actriz Marian Pabón se conectó esta mañana en una transmisión en vivo a través de su cuenta Instagram para notificar que quedó atrapada en un elevador, junto a su perro “Roque”.

RELACIONADAS

“Aquí estoy encerrada en el ascensor de mi casa y estoy con Roque. Llevamos pa’ 10 minutos y estoy un poco desesperada porque yo padezco de claustrofobia. Me está dano un poco de ansiedad”, expresó Pabón.

“Mi vida es bien divertida a veces. Está de madre, y lo peor es que miren las paredes, este es el (elevador) de servicio, parece que estoy metida en un cuarto de locos. Quién sabe y esto me ayude a tranquilizarme”, dijo a la vez que compartió que la gente le estaba escribiendo, pero que no sabía hacer live, pero decidió hacerlo por si alguien lo veía.

“Voy a sentarme, sentarme para mí es un suplicio últimamente. Así que nada, así estoy. Estamos bien, Roque, estamos bien”, culminó la transmisión, sonreida y tirando una guiñada a los seguidores.

De inmediato, algunos reaccionaron y le escribieron mensajes de preocupación y consejos para que respirara y pensara en cosas que le alegraran para poder manejar el momento.

Al momento, la artista no ha dejado saber si ya ha salido de la situación.

En noviembre del año pasado, Pabón tocó la “campana de la victoria”, tras completar su tratamiento contra el cáncer de seno que le fue diagnosticado en el 2023.

Tags
Marian Pabón
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Entretenimiento
