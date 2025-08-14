Desesperada Marian Pabón al quedar atrapada en elevador con su perro

La actriz Marian Pabón se conectó esta mañana en una transmisión en vivo a través de su cuenta Instagram para notificar que quedó atrapada en un elevador, junto a su perro “Roque”.

“Aquí estoy encerrada en el ascensor de mi casa y estoy con Roque. Llevamos pa’ 10 minutos y estoy un poco desesperada porque yo padezco de claustrofobia. Me está dano un poco de ansiedad”, expresó Pabón.

“Mi vida es bien divertida a veces. Está de madre, y lo peor es que miren las paredes, este es el (elevador) de servicio, parece que estoy metida en un cuarto de locos. Quién sabe y esto me ayude a tranquilizarme”, dijo a la vez que compartió que la gente le estaba escribiendo, pero que no sabía hacer live, pero decidió hacerlo por si alguien lo veía.

“Voy a sentarme, sentarme para mí es un suplicio últimamente. Así que nada, así estoy. Estamos bien, Roque, estamos bien”, culminó la transmisión, sonreida y tirando una guiñada a los seguidores.

De inmediato, algunos reaccionaron y le escribieron mensajes de preocupación y consejos para que respirara y pensara en cosas que le alegraran para poder manejar el momento.

Al momento, la artista no ha dejado saber si ya ha salido de la situación.