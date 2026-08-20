Destituyen a Miss Grand USA 2026

Mekyla Li apenas disfrutó una semana de su corona. La Miss Grand USA 2026 fue destituida por la organización en medio de cuestionamientos sobre su estado civil y un caso legal relacionado con un accidente de tránsito en el que estuvo involucrada.

A través de un comunicado, la organización Miss Grand USA informó que la decisión fue tomada de acuerdo con los términos y políticas establecidos en el contrato del certamen.

Sin embargo, el documento no precisó públicamente cuáles fueron las circunstancias específicas que llevaron a retirar la corona.

“Pedimos que todo diálogo en torno a este asunto se desarrolle con respeto”, señaló la organización, que además expresó su rechazo al “acoso, intimidación, difamación, comentarios degradantes y ataques personales”.

La destitución ocurre luego de que usuarios de redes sociales cuestionaran la elegibilidad de la exreina, incluyendo acusaciones sobre un proceso de divorcio que presuntamente no habría sido revelado durante el concurso.

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Esta situación generó cuestionamientos sobre un posible incumplimiento de las reglas relacionadas con el estado civil de las participantes.

A estos señalamientos se suman reportes sobre un caso legal relacionado con un accidente de tránsito, en el que el vehículo que conducía Mekyla Li habría atropellado a una persona y posteriormente huyó del lugar.

No obstante, la organización de Miss Grand USA no detalló en su comunicado si estos señalamientos fueron específicamente los motivos de la destitución.

La coronación de Mekyla Li, quien anteriormente ganó Miss Asia USA 2025, también había generado controversia por sus antecedentes familiares. La joven nació en Los Ángeles, California, y es hija de padres de ascendencia china y sudafricana.