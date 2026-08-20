“Esta isla” se presentará en nueve ciudades de Estados Unidos

La aclamada película puertorriqueña “Esta isla” iniciará en agosto una gira por nueve ciudades de Estados Unidos, como parte del BoriCorridor Screening Tour, para presentarse en espacios culturales que reúnen a comunidades de la diáspora boricua.

Organizada por BoriCorridor, en colaboración con la productora Experimento Lúdico y organizaciones culturales puertorriqueñas de la diáspora, la gira acercará una de las producciones locales más destacadas de los últimos años a comunidades en Massachusetts, Connecticut, Colorado, Nueva York y Texas.

Todas las funciones incluirán la proyección de la película y un conversatorio posterior, con el propósito de promover el diálogo entre el público en torno a una historia profundamente arraigada en la realidad contemporánea puertorriqueña.

“Esta película nació de Puerto Rico, de sus paisajes, sus contradicciones y su gente. Poder compartirla ahora con comunidades puertorriqueñas en distintos puntos de Estados Unidos es una oportunidad muy especial para nosotros”, expresó Lorraine Jones Molina, quien, junto con Cristian Carretero, dirigió y produjo el filme.

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“Esta isla” tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Tribeca 2025, donde obtuvo los premios a ‘Mejor Dirección Revelación’ y ‘Mejor Fotografía’, además de una ‘Mención Especial del Jurado’. En 2026, la película recibió el Premio John Cassavetes en los Film Independent Spirit Awards, uno de los reconocimientos más importantes del cine independiente estadounidense. El elenco está encabezado por Zion Ortiz, Fabiola Brown, Teófilo Torres, Georgina Borris, Audicio Robles y Xavier Morales.

Tras su éxito en los cines locales y en festivales internacionales, el largometraje continuará expandiendo su audiencia con funciones en Aguanile Boricua Social Club, Denver, Colorado; Loisaida Center y Hostos Center for the Arts & Culture, en Nueva York; SHU Community Theater en Fairfield, y Albertus Magnus College en New Haven, Connecticut; Colectividad Puertorriqueña en Houston, Texas; Jazz Urbane, en Roxbury, Vejigantes, en Worcester, Holyoke Media, en Holyoke, y Watertown Free Public Library, en Watertown, todas en Massachusetts. Los directores participarán en las presentaciones en Massachusetts.

“‘Esta isla’ representa el tipo de historias que BoriCorridor busca acercar a nuestras comunidades; narrativas profundamente puertorriqueñas, honestas y contemporáneas que nos invitan a reflexionar sobre quiénes somos y cómo nos relacionamos con nuestro país, nuestra historia y nuestra diáspora”, dijo, por su parte, Elsa Mosquera, fundadora de BoriCorridor.

Esta es la primera vez que BoriCorridor Tour incorpora el cine a su programación, ampliando las disciplinas artísticas que lleva a las comunidades puertorriqueñas en Estados Unidos desde hace tres años. Esta iniciativa es subvencionada por The Mellon Foundation, principal patrocinador de las artes y las humanidades en Estados Unidos.

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BoriCorridor Screening Tour