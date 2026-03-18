“Esta isla” gana premio de mejor banda sonora en festival de Brasil

A solo horas de su estreno en las salas de cine de Puerto Rico, la película “Esta isla” recibió un nuevo importante galardón internacional. En esta ocasión, la gesta recayó en el premio a mejor banda sonora en el Cine Ceará – Ibero-American Film Festival, llevado a cabo en Brasil.

El compositor Alain Emile, nacido y criado en Cabo Rojo, tuvo a su cargo 19 piezas originales que aportan una identidad sonora única al filme, fusionando sonidos contemporáneos con matices caribeños que intensifican la carga emocional de la historia y acompañan su narrativa de forma orgánica y evocadora.

Emile es un multiinstrumentista y compositor para cine y medios, radicado actualmente en Los Ángeles, California, que tiene un estilo que se distingue por una aproximación minimalista y poco convencional, aportando una dimensión atmosférica y emocional clave a la película, según explicó la producción en un comunicado.

Tras un exitoso recorrido por los festivales más prestigiosos del mundo, la película “Esta Isla” llega finalmente a las salas locales este jueves, 19 de marzo de 2026, precedida por una estela de premios que la consolidan como una joya cinematográfica.

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“El éxito que hemos tenido ha sido una gran sorpresa para nosotros. Uno nunca sabe qué va a pasar con una producción ni cómo va a reaccionar el público”, indicó recientemente Lorainne Jones Molina, codirectora de la película junto a Cristian Carretero, en una conferencia de prensa en la que hablaron del estreno de la cinta en Puerto Rico. “Sabíamos que nos gustaba y confiábamos en que tenía calidad, pero ver cómo ha trascendido y cómo la gente la ha apreciado, es algo que no esperábamos”.

De qué trata

Esta película invita a un viaje emocional por la costa oeste de Puerto Rico, protagonizado por un elenco que incluye a Zion Ortiz, Fabiola Brown, Teófilo Torres, Audicio Robles, Xavier Morales y Georgina Borri, entre otros. A través de una historia de juventud, amor y supervivencia, el filme ofrece un retrato poético y honesto de la vida boricua actual, utilizando paisajes espectaculares de Mayagüez, Añasco, Las Marías, Cabo Rojo, Sabana Grande, Guayanilla y Cupey como escenarios reales que dan vida a esta narrativa visual.

Desde la izquierda, el actor Audicio Robles, conocido como Auudi; junto con los directores de "Esta isla" Cristian Carretero y Lorainne Jones Molina. (Suministrada)

Galardones

Entre los premios que han logrado en los pasados meses se incluye:

Film Independent Spirit Awards (Estados Unidos, 2026: Ganadora - John Cassavetes Award

Cine Ceará – Ibero-American Film Festival (Brasil, 2025): Ganadora– Best Original Score (banda sonora); Ganadora– Best Art Direction; Nominada– Best Film

Tribeca Film Festival (Nueva York, 2025): Ganadora– Best New Narrative Director; Ganadora– Best Cinematography; Special Jury Mention– Best U.S. Narrative Feature

NVISION Latino Film & Music Festival (Miami, 2025): Ganadora – Best U.S. Feature Film

Puerto Rico Film Festival (Mayagüez, 2025): Ganadora – Mejor Largometraje Nacional (Premio Jacobo Morales); Ganadora – Mejor Cinematografía

Nominaciones y selecciones destacadas