24 de noviembre de 2025
76°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Glover asegura que tuvo un derrame cerebral

El artista reveló un reciente susto de salud que incluyó dos operaciones de corazón

23 de noviembre de 2025 - 3:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - Donald Glover (Chris Pizzello)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Donald Glover se ha sincerado sobre el reciente susto de salud que le obligó a cancelar su gira el año pasado. En ese momento, lo describió como una “dolencia”, pero Glover dijo el sábado por la noche en una actuación que un médico le dijo que había tenido un derrame cerebral.

Glover, que actúa bajo el seudónimo de Childish Gambino, compartió la información en el escenario del festival Camp Flog Gnaw de Tyler, the Creator, en Los Ángeles. Sus declaraciones fueron ampliamente difundidas en las redes sociales.

“Habéis votado por un monólogo de ‘dónde he estado’”, dijo Glover, de 42 años. “Me dolía mucho la cabeza en Luisiana e hice el programa de todos modos. No veía bien, así que cuando fuimos a Houston, fui al hospital y el médico me dijo: ‘Has tenido un derrame cerebral’”.

Glover dijo que sentía que estaba defraudando a todo el mundo, lamentando que aún no haya ido a Irlanda. También reveló que “le encontraron un agujero” en el corazón y tuvo que someterse a dos operaciones.

“Dicen que todo el mundo tiene dos vidas y que la segunda empieza cuando te das cuenta de que tienes una”, dijo Glover. “Tenéis una vida, chicos, y tengo que ser sincero, la vida que he vivido con vosotros ha sido una bendición”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
