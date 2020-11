La cantante Dulce María está viviendo sentimientos encontrados por este 2020, porque no sólo está pasando por una etapa muy importante en su vida, el convertirse en madre a finales de año, pero al mismo tiempo quedó fuera de uno de los encuentros más esperados de la última década, la del grupo RBD.

“Ha sido bien duro, porque es una parte muy importante de mi historia personal y profesional, y siempre voy a ser Rebelde y siempre voy a ser parte de RBD. Sí, da un poco de coraje que cualquier otro momento yo hubiera podido estar, cualquiera de estos 12 años que han pasado, donde tanto se ha esperado este reencuentro y ahorita no es que no quiera, sino que no puedo, tanto la pandemia como un embarazo se viven de manera diferente en cada mujer y persona; esto era muy rápido, era cuestión de este año o máximo marzo de 2021″, dijo la cantante.

Dulce María comentó que a ella le gusta enfocarse al 100% en los proyectos que está, y en esta etapa de su vida, con la emergencia sanitaria, de ninguna manera hubiera podido estar de forma presencial con sus compañeros de RBD y a través de una pantalla no es algo que le guste; pero si más adelante se vuelve a dar la oportunidad sí le gustaría integrarse al reencuentro.

Otra cosa que el confinamiento ha arruinado para Dulce María es la inspiración, porque asegura que el ambiente de miedo que se vive por no contagiarse de COVID-19, le afectó la concentración y no puede ahora ni leer, así que su prioridad por ahora es cuidarse y traer a este mundo a su bebé de la mejor manera, y presentar su nuevo sencillo “Lo que ves no es lo que soy”, de su reciente álbum “Origen”.

“Es mi cuarto sencillo y es el más importante, porque es el que tiene un video, es el que habla de esta parte personal de mi carrera y es un proyecto muy personal, donde realmente soy yo. Llevo muchos años trabajando en esto, desde que tenía cinco años, he contado historias de alguien más estando en diferentes proyectos que, aunque me encantan y cada etapa la he honrado y disfrutado mucho, llegué a un punto en que necesitaba recordar qué era lo que me anclaba a esta carrera, qué es lo que me apasionaba de esto; un poco de eso habla esta canción”, dijo.

El estreno de este tema y su video, que será el 10 de noviembre, llega justo en la víspera de que Dulce María cumpla 35 años el 6 de diciembre y que el 13 del mismo mes celebre 30 años de carrera artística, por lo que considera que la canción y el álbum de donde proviene (Origen), son de transición para su siguiente etapa.

“Hay que hacer lo que nos haga felices, hay que tener el valor de ser tú mismo, de defender tus ideales, tus sueños y seguir siendo tú, porque finalmente esta vida es bien cortita, creo que ahora lo tenemos más claro que nunca, y hay que darle la energía a la gente que te ama, que te contiene, que te valora, es un poco de los que quiero transmitir en esta canción y en este video”, concluyó.