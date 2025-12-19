Opinión
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El actor Pete Davidson comparte tiernas fotos de su primera hija

La modelo británica Elsie Hewitt dio a luz a Scottie Rose Hewitt Davidson, cuyo nombre tiene una peculiar historia

19 de diciembre de 2025 - 7:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El actor Pete Davidson fue el invitado del primer programa de la temporada de Saturday Night Live.
El actor Pete Davidson. (Captura)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El comediante y actor estadounidense Pete Davidson, integrante del programa de televisión nocturno Saturday Night Life (SNL), se convirtió en padre de su primera hija junto con la modelo británica Elsie Hewitt.

Davidson, de 32 años, y Hewitt, de 29, anunciaron este viernes en Instagram que la pequeña Scottie Rose Hewitt Davidson nació el 12 de diciembre.

El nombre de la niña homenajea al padre de Davidson, el bombero neoyorquino Scott Matthew Davidson, que murió mientras luchaba contra las llamas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

La cuenta de Instagram de la modelo muestra distintos momentos del día del nacimiento, todavía en el hospital, y posteriormente en casa.

Davidson es conocido por filmes como “Big Time Adolescence” (2019), “The King of Staten Island” (2020) o “The Suicide Squad” (2021).

La revista Elle recuerda que su relación con Hewitt se dio a conocer en marzo. Entre sus parejas del pasado se encuentran la cantante y actriz Ariana Grande (2018), la influencer y empresaria Kim Kardashian (2021-2022) y la modelo Emily Ratajkowski (2022).

Este mismo año Davidson se había quejado de que su historial amoroso hubiera acaparado más atención que su carrera.

“Fue bastante humillante y frustrante, honestamente. Es embarazoso porque quieres que la gente escriba sobre tu trabajo. Yo fui uno de los miembros más jóvenes del elenco de SNL y todo eso quedó en segundo plano por culpa de con quién estaba saliendo”, dijo en febrero en Page Six.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Entretenimiento
