EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El Alfa regala Rolls-Royce a iglesia: “Estoy obedeciendo el plan de Dios”

Afirmó que tomó la decisión con el objetivo de que se construya un templo

29 de noviembre de 2025 - 10:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Alfa encima de su Rolls-Royce. (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

“Esto no es una donación, estoy obedeciendo el plan de Dios”, aclaró El Alfa al anunciar que regaló su vehículo Roll-Royce azul a la iglesia Soplo de Vida en Santo Domingo, República Dominicana.

La noticia dejó sorprendido a todos sus fanáticos tras la publicación, donde afirmó que tomó la decisión por voluntad propia con el objetivo de que se construya un templo.

“Quiero que todo el mundo sepa que esto no es una donación, estoy obedeciendo el plan de Dios, este vehículo le pertenece a la iglesia Soplo de Vida. Dios va a hacer un templo y yo estoy devolviendo lo que él en un momento me prestó. Yo no estoy donando, eso es de él y que se haga lo que vaya acorde al corazón de Jesús”, escribió.

“Nadie me dijo que haga esto, yo soy temeroso de Dios y estoy haciendo lo que siento en mi alma, si Dios dice véndalo en 100 mil, así será, pero el plan es obedecer al Rey de Reyes y vivir en la fe”, agregó.

“Con el poder de Dios se comprará el terrero y se levantará tu templo, yo seguiré obedeciendo y actuando acorde al corazón de Dios, amén”, concluyó.

Desde el balcón de la casita de Bad Bunny, la estrella de la música dembow El Alfa interpretó dos de sus éxitos, “Este” (2024) y “Coronao Now” (2020). Aunque la función número 22 de la residencia de Bad Bunny no tuvo muchos invitados conocidos en el área VIP, quien se ganó el aplauso del público por su energía y carisma, fue el intérprete dominicano El Alfa.En varias entrevistas, el dominicano le ha atribuido a la colaboración en "La Romana", que hizo con Bad Bunny, el impulso que su carrera necesitaba para conectar con una audiencia global y asegurar futuras colaboraciones.
1 / 18 | Bad Bunny recibe a El Alfa en su residencia. Desde el balcón de la casita de Bad Bunny, la estrella de la música dembow El Alfa interpretó dos de sus éxitos, “Este” (2024) y “Coronao Now” (2020). - Ramon "Tonito" Zayas
El Alfa
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Entretenimiento
