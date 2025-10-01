Justin Bieber reaparece escuchando música de El Alfa ante preocupación por su salud mental

En los últimos días las especulaciones sobre la salud mental de Justin Bieber han acaparado titulares y han sido tema de conversación tras su madre, Pattie Mallette, compartir un emotivo mensaje en el que realizaba una oración a favor de su hijo.

Sin embargo, el cantante canadiense reapareció la madrugada de este miércoles en redes sociales con buen estado de ánimo desde un centro de juegos y escuchando música dominicana.

Durante un video publicado en su cuenta de Instagram, la estrella pop se muestra grabándose a sí mismo mientras parece disfrutar del tema “4K”, del exponente urbano El Alfa.

Más tarde, el intérprete de “Peaches” publicó una fotografía de su esposa, la modelo Hailey Bieber, para celebrar 6 años de casados.

Hace unos días, Bieber también encendió las alarmas al postear varias páginas del libro de autoayuda “Bad Thoughts: A Preacher and a Shrink’s Guide to Reclaiming Your Mind and Soul”, escrito por Judah Smith y Leslie Parrott en su Instagram.

Sus seguidores afirmaron que el extraño comportamiento del artista estaba vinculado a la boda de Selena Gómez, a quien considera el “verdadero amor de su vida”.