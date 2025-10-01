Opinión
1 de octubre de 2025
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Justin Bieber reaparece escuchando música de El Alfa ante preocupación por su salud mental

En un video publicado en su Instagram, el artista se muestra disfrutando del popular tema “4K”

1 de octubre de 2025 - 3:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Justin Bieber. (Agencia EFE)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

En los últimos días las especulaciones sobre la salud mental de Justin Bieber han acaparado titulares y han sido tema de conversación tras su madre, Pattie Mallette, compartir un emotivo mensaje en el que realizaba una oración a favor de su hijo.

Sin embargo, el cantante canadiense reapareció la madrugada de este miércoles en redes sociales con buen estado de ánimo desde un centro de juegos y escuchando música dominicana.

Durante un video publicado en su cuenta de Instagram, la estrella pop se muestra grabándose a sí mismo mientras parece disfrutar del tema “4K”, del exponente urbano El Alfa.

Más tarde, el intérprete de “Peaches” publicó una fotografía de su esposa, la modelo Hailey Bieber, para celebrar 6 años de casados.

Hace unos días, Bieber también encendió las alarmas al postear varias páginas del libro de autoayuda “Bad Thoughts: A Preacher and a Shrink’s Guide to Reclaiming Your Mind and Soul”, escrito por Judah Smith y Leslie Parrott en su Instagram.

Sus seguidores afirmaron que el extraño comportamiento del artista estaba vinculado a la boda de Selena Gómez, a quien considera el “verdadero amor de su vida”.

“Perdiste al amor de tu vida”, “Ella se fue hermano”, “Justin enloqueciendo, a esto se le llama despecho”, “Y la perdiste. No hace 10 años, sino hace un par de días”, “Tu primer amor ha encontrado su último amor Justin”, “¡Me encanta que estés compartiendo tu curación, amor propio y viaje espiritual con nosotros!”, se leen los comentarios.

Justin BieberEl AlfaMúsicaSalud mentalSalud emocional
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Entretenimiento
