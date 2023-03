Quienes siguen de cerca los pasos del actor californiano Jake Gyllenhaal, habrán notado el cambio físico de quien lleva décadas frente a las pantallas al comenzar en la actuación desde su preadolescencia.

Su transformación se debe a que está trabajando en su nuevo proyecto cinematográfico “Road House”, un “remake” de la película homónima de 1989, que protagonizaron Patrick Swayze y Kelly Lynch.

En la nueva adaptación, Gyllenhaal interpretará a un luchador de artes marciales mixtas, conocida por sus siglas en inglés MMA, razón por la cual ha tenido que ir trabajando en su físico. Las MMA se resaltan por ser una combinación de distintas disciplinas de lucha, entre ellas el boxeo, el “kick boxing”, “muay thai”, lucha libre, lucha grecorromana, “jiu jitsu” brasileño, “jiu jitsu”, “taekwondo” y karate, entre otros deportes de contacto físico.

El pasado 4 de marzo trascendió que los entusiastas de las MMA llegaron al T-Mobile Arena en Las Vegas para el UFC 285. Al final, luego de 15 combates en el ring, se llevaron la gran sorpresa cuando comenzaron a filmar algunas imágenes en vivo de escenas para la próxima nueva versión de “Road House”, protagonizada por Gyllenhaal junto al también excampeón de dos divisiones de UFC Conor McGregor, quien hará su debut cinematográfico.

Según se reveló, se aprovechó la celebración del evento para grabar todas las rutinas de las que suelen participar los luchadores de la Ultimate Fighting Championship (UFC), empezando por el pesaje -donde se puede apreciar su esculpido cuerpo- y un cara a cara con su contrincante. La sorpresa vino después, cuando durante la velada el actor hizo su introducción al octágono con una música personalizada para su personaje. Una vez en la jaula, empezó el rodaje del combate, que será una de las escenas de la película.

Los fanáticos presentes vieron a Gyllenhaal brutalmente “noquear” al también luchador de UFC “Jay Hieron”, con una rodilla voladora, quien es su archienemigo.

El reconocido actor, que el próximo abril celebra el estreno como protagoniza de la película “The Covenant Movie”, en la que interpreta a un sargento del ejército durante la guerra de Afghanistán, en “Road House” interpretará a un expeleador de UFC que se desempeña como portero en un establecimiento de los Cayos de Florida. Aunque la fecha de estreno de la película aún no se ha determinado, se espera que trnsmita a finales de 2023 por Amazon Prime Video.

Este nuevo proyecto ha sido tomado muy en serio por Gyllenhaal, quien para interpretar el papel de luchador, se sometió a un duro entrenamiento físico y una estricta alimentación, así como lo hacen los luchadores profesionales de la UFC.

Cabe destacar que esta no ha sido la primera vez que el actor de Los Ángeles ha interpretado a un luchador de deportes de contacto, pues interpretó a un boxeador en el filme “Southpaw”, que protagonizó en 2015. De acuerdo con una publicación de la revista GQ, para dicha película el actor se puso en manos del entrenador de boxeo Terry Claybon de Los Ángeles, que le preparó dos sesiones : una por la mañana y luego otra por la tarde. Todo el proceso le hizo ganar 17 libras de masa muscular.

El plan de Claybon mezcla ejercicios cardiovasculares, boxeo y levantamiento de peso. Para empezar, todas las mañanas Jake tenía que hacer 1,000 abdominales tipo “sit up”. Luego, corría 12 kilómetros y volvía al gimnasio para hacer 15 minutos brincando cuica, para luego continuar con 100 flexiones, trabajaba sus tríceps haciendo “dips” y terminaba con otros 1,000 abdominales más.

El famoso actor hollywoodense compartió en noviembre del año pasado otro de los proyectos en los que ha estado inmerso trabajando. Se trata de la redacción de un libro sobre la relación entre tíos y tías con los sobrinos y sobrinas.

Publicó la carátula de “The Secret Society of Aunts & Uncles” con el siguiente mensaje: “¡Aquí está para todas las tías y tíos del mundo! He estado trabajando en esto por un tiempo y no puedo esperar para compartirlo contigo. Siendo un sobrino de toda la vida y un tío experimentado, quería escribir un libro que arrojara luz sobre la relación entre tías y tíos y sus sobrinas y sobrinos... ¡y aquí está! Llega a las tiendas el 5 de septiembre de 2023. Enlace para pre-pedido en bio”.