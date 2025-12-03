El médico culpable de dar ketamina a Matthew Perry es sentenciado a 30 meses de prisión

LOS ÁNGELES— Un médico que se declaró culpable de vender ketamina a Matthew Perry en las semanas previas a la muerte por sobredosis de la estrella de “Friends” fue condenado el miércoles a dos años y medio de prisión.

La jueza Sherilyn Peace Garnett dictó la sentencia, más dos años de libertad condicional, al Dr. Salvador Plasencia, de 44 años, en un tribunal federal de Los Ángeles.

La jueza hizo hincapié en que Plasencia no proporcionó la ketamina que mató a Perry, pero le dijo: “Usted y otras personas ayudaron al Sr. Perry a llegar a ese final al seguir alimentando su adicción a la ketamina”.

“Usted explotó la adicción del Sr. Perry para su propio beneficio”, afirmó.

Plasencia fue sacado de la sala esposado mientras su madre lloraba desconsoladamente entre el público. Es posible que hubiera acordado una fecha para entregarse, pero sus abogados dijeron que estaba dispuesto a hacerlo hoy.

La madre y las dos medias hermanas de Perry leyeron entre lágrimas sus declaraciones sobre el impacto de la víctima antes de la sentencia.

“El mundo llora la muerte de mi hermano”, dijo Madeleine Morrison. “Era el amigo favorito de todos”.

“La muerte de mi hermano puso mi mundo patas arriba”, dijo Morrison entre lágrimas. “Dejó un vacío enorme en mi vida. Su ausencia se nota en todas partes”.

Plasencia fue el primero en ser condenado de los cinco acusados que se declararon culpables en relación con la muerte de Perry a los 54 años en 2023.

El médico admitió haberse aprovechado de Perry, sabiendo que era un adicto con problemas. Según los documentos judiciales, Plasencia envió un mensaje de texto a otro médico en el que decía que Perry era un “imbécil” al que se podía explotar por dinero.

La fiscalía había solicitado tres años de prisión, mientras que la defensa solo pedía un día de cárcel más libertad condicional.

La madre de Perry habló de las cosas que él había superado en la vida y de la fortaleza que había demostrado.

“Solía pensar que él no podía morir”, dijo Suzanne Perry mientras su esposo, el periodista de “Dateline” Keith Morrison, se encontraba junto a ella en el estrado.

“Lo llamaste imbécil”, dijo ella. “No hay nada de imbécil en ese hombre. Incluso era un adicto a las drogas exitoso”.

Habló con elocuencia y se disculpó por divagar antes de acabar llorando y decir: “¡Lo que hiciste estuvo mal!”, mientras lloraba.

Plasencia también habló antes de la sentencia y rompió a llorar al imaginar el día en que tendría que contarle a su hijo, ahora de dos años, “la vez que no protegí al hijo de otra madre. Me duele mucho. No puedo creer que esté aquí”.

Se disculpó directamente con la familia de Perry. “Debería haberlo protegido”, dijo.

Perry había estado tomando legalmente el anestésico quirúrgico ketamina como tratamiento para la depresión. Pero cuando su médico habitual no le proporcionó la cantidad que quería, recurrió a Plasencia, quien admitió haberle vendido ilegalmente a Perry sabiendo que era un adicto con problemas.

Los abogados de Plasencia intentaron presentar una imagen compasiva de él como un hombre que salió de la pobreza para convertirse en un médico querido por sus pacientes, algunos de los cuales proporcionaron testimonios sobre él ante el tribunal.

Los abogados calificaron su venta a Perry como “imprudente” y “el mayor error de su vida”.

Plasencia se declaró culpable en julio de cuatro cargos de distribución de ketamina. Los fiscales acordaron retirar cinco cargos diferentes. El acuerdo no incluía garantías sobre la sentencia, y legalmente Garnett puede condenarlo a hasta 40 años.

Los otros cuatro acusados que llegaron a acuerdos para declararse culpables serán sentenciados en sus propias audiencias en los próximos meses.