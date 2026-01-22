Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Eliminan 21 participantes en dos días del reality de Santiago Matías “El último se la queda”

El “reality show” es un “live extendido”, que concluirá con la última persona que haya cumplido con el reto

22 de enero de 2026 - 4:07 PM

El nuevo "reality show" del productor Santiago Matias, “El último se la queda”. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

De los 30 participantes que iniciaron el pasado 20 de enero en la transmisión en vivo por YouTube de “El último se la queda”, solo nueve se mantienen en la competencia por el vehículo Changan Deepal G318 2026, una SUV híbrida todoterreno de $57,900.

El nuevo programa producido por Santiago Matías vuelve a poner a prueba la resistencia de un grupo de personas y quien logre permanecer mayor tiempo con la mano sobre el vehículo gana.

Entre los concursantes, figuraban varias personalidades de redes sociales, como Camila Mejía, Mister Black, Tatiana Duran, Jeremy Herrera, Yester y Harrinson de Mora.

El público es el responsable de regalarle tiempo a su favorito a través de sus Súper Chats, los cuales son acumulativos y convertidos en minutos para bañarse, comer y descansar.

“El último se la queda” fue declarado como un “live extendido”, que concluirá con la última persona que haya cumplido con el reto.

Este nuevo formato llega después del éxito de las dos temporadas de “La casa de Alofoke”, donde un número de personalidades debían convivir durante un mes por un premio final de grandes sumas de dinero y vehículos de lujo.

Se recuerda que Matías recibió el récord Guinness por la transmisión en vivo más larga del mundo gracias a “La casa de Alofoke 2”.

