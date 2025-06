¿En crisis matrimonial Katy Perry y Orlando Bloom?

“ Se acabó. Están esperando a que termine su gira para separarse ”, le confirmó un allegado a la pareja a Page Six en referencia a “Lifetimes”, el tour que Perry comenzó el 23 de abril pasado y que se extenderá hasta el 7 de diciembre. Al parecer, el fracaso de su último disco y la mala recepción de su gira, han causado cierta “tensión” en el matrimonio.

La crisis de 2017

Si bien han sido una de las duplas más estables del ambiente, esta no es la primera vez que Katy y Orlando atravesarían una ruptura.

“No estuvimos realmente involucrados desde el primer día. Él sí lo estuvo porque acababa de pasar un largo tiempo en celibato y tenía intenciones claras. Yo acababa de salir de una relación y pensé: ‘Ya no puedo más. Necesito vivir en otro mundo, pero tuve que esforzarme mucho’”, contó ella en 2024 durante su paso por el podcast Call Her Daddy.

“Ambos tenemos dos partes de nosotros mismos: nuestro bien mayor, y nuestro yo carnal y material, el ego. Cuando el ego manda, es como: ‘¡Wow!’. Pero cuando lo controlamos, entonces ambos somos algo más”, agregó Perry dando a entender que es difícil estar casado con alguien tan popular como ella. En este sentido, el protagonista de “Piratas del Caribe” expresó: “Estamos en dos ámbitos muy diferentes. Su ámbito no es un ámbito que yo necesariamente entienda, y creo que el mío no es un ámbito que ella necesariamente entienda. A veces las cosas son realmente difíciles. No voy a mentir. Definitivamente, luchamos con nuestras emociones y nuestra creatividad”.