Enrique Iglesias y Anna Kournikova le dan la bienvenida a su cuarto hijo

La pareja reveló la primera foto del bebé en Instagram

23 de diciembre de 2025 - 8:19 AM

Enrique Iglesias y su pareja, la extenista Anna Kournikova. EFE/ANDREW GOMBERT (ANDREW GOMBERT)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El cantante español Enrique Iglesias, de 50 años, y la extenista y modelo rusa Anna Kournikova, de 44, se convirtieron en padres de su cuarto hijo, el 17 de diciembre de 2025.

La pareja confirmó la noticia en Instagram al publicar la primera foto de su bebé con un post localizado en Miami que de inmediato generó parabienes.

“My sunshine 12.17.2025”, se lee junto a una fotografía del bebé, del que aún no se sabe el sexo.

Enrique y Anna ya son padres de tres hijos: los gemelos Nicholas y Lucy, de 7 años, y Mary, de 5.

Es el noveno nieto de Isabel Preysler y el número seis del legendario cantante español Julio Iglesias.

