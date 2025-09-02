Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
2 de septiembre de 2025
86°ligeramente nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Enrique Iglesias habla por primera vez sobre la llegada de su cuarto hijo

Hace unos días se dio a conocer que la pareja del artista, Anna Kournikova, se encuentra a mitad de su embarazo

2 de septiembre de 2025 - 9:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de archivo de Enrique Iglesias y su pareja, la extenista Anna Kournikova. EFE/ANDREW GOMBERT (ANDREW GOMBERT)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Hace unos días, la revista Hola publicó que Enrique Iglesias y Anna Kournikova están esperando otro hijo. Ahora el artista habló por primera vez sobre cómo se siente al tras saber que se convertirá en padre por cuarta vez.

RELACIONADAS

“(Siento) mucha responsabilidad, pero estoy feliz y con muchísimas ganas”, expresó a “Ventaneando” el artista español sin aclarar si desea tener un niño o una niña.

El intérprete de “Bailando” habló con la prensa luego de su presentación en San Luis Potosí, México.

Se recuerda que una fuente dijo a Hola que Kournikova se encuentra a mitad de su embarazo.

El cantante, de 50 años, y la extenista, de 44, se convertirán en padres nuevamente a finales de este año tras darle la bienvenida a sus mellizos, Lucy y Nicolás, en 2017 y a Mary, a quien también llaman Masha, en 2020.

Será el noveno nieto de Isabel Preysler y el número seis de Julio Iglesias.

Ricky Martin interpretó un repertorio compuesto por sus grandes éxitos incluyendo canciones como "Vente pa' ca", “Pégate” y "María", entre otros.(Crédito: @leandrovco)Ricky Martin se unió a Enrique Iglesias y Pitbull para dar la gira de conciertos "The Trilogy" por varias ciudades en Estados Unidos y Canadá. (Crédito: @leandrovco)La inolvidable noche musical entregó una emocionante mezcla de sus éxitos más grandes de sus respectivas carreras, con influencias de pop, música dance y electrónica. (Crédito: @leandrovco)
1 / 7 | Fotos: Ricky Martin brilla en primer concierto de la gira junto a Enrique Iglesias y Pitbull. Ricky Martin interpretó un repertorio compuesto por sus grandes éxitos incluyendo canciones como "Vente pa' ca", “Pégate” y "María", entre otros.(Crédito: @leandrovco) - ELNUEVODIA.COM

A inicios de julio, el rumor sobre el posible embarazo de la modelo rusa inició a correr en los medios de comunicación.

Las especulaciones tomaron fuerza cuando el artista español no estuvo acompañado por su novia en su regreso a los escenarios en el concierto que ofreció Las Palmas de Gran Canaria.

Iglesias y Kournikova se conocieron durante la grabación del videoclip de la canción “Escape” en el año 2001, cuando él tenía 26 años y ella 20.

En 2008, Kournikova afirmó a la prensa que nunca iban a casarse.

Tags
Enrique Iglesias
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 2 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: