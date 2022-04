En la tarde de ayer se supo que Iván Rivera, esposo de la comunicadora Saudy Rivera, había sufrido un arresto cerebrovascular, conocido com un derrame cerebral, según dijo en un Facebook Live el exjefe del Cuerpo de Bomberos, Ángel Crespo, con quien trabajó por varios años.

En un su mensaje en las redes sociales, Crespo pidió oraciones por la pronta recuperación del inspector de prevención de incendios en el distrito de San Juan, a quien describió como un “muchacho muy noble”, dejando claro que había conversado con Saudy en la mañana de ayer.

“Tuve comunicación con ella –Saudy- porque nos unen lazos de amistad de muchos años, esta mañana por texto y ahora en la tarde. Ella está dando la batalla bien fuerte, estas horas son bien fuertes. Aquellos que hemos lidiado con emergencias médicas sabemos que cuando ocurren estos tipos de incidentes, los médicos, los neurólogos, pues están observando mucho estas primeras horas en lo que ese episodio transcurre. Ya los médicos dirán cómo él va a salir de esto”.

Mensaje que Saudy Rivera compartió en su Instagram ante la situación de salud de su esposo Iván Rivera. (Instagram)

En la mañana de hoy, la propia Rivera publicó en una imágen en su cuenta de Instagram, en la que aparecía una hoja de papel con el mensaje: “Dios te dice hoy: He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas y sabes qué... tu respuesta viene en camino, no temas porque estoy contigo”. Esto lo acompañó con la oración “Confío en ti, mi Dios”.

En el 2016, la periodista y su esposo renovaron sus votos matrimoniales luego de 15 años de casados. El inspector de incendios es padre de tres hijos, dos de ellos con la comunicadora. Actualmente, Rivera está a cargo del canal de YouTube Saudy TV, donde entrevista a artistas y celebridades, participa en el programa Nación Z, de la emisora Z93 y Mega TV, además de que es la propietaria del negocio Sweets Gallery by Saudy & The Lounge, localizado en Hato Rey.

“Confiamos en el poder de la oración, por eso es que hago este Live, para pedirle a todos los que se conecten aquí y todos los que oran diariamente, que creen en el poder de la oración, que pueden llamar a sus líderes religiosos, lugares donde tienen como ministerio la oración, poner en oración al compañero inspector de bomberos Iván Rivera”, manifestó Crespo. “Yo sé que Iván es un muchacho bien fuerte, que tiene una alegría de vivir bien grande y tiene muchos motivos de vivir. Yo creo que lo más importante que le pido a todos es oración”.