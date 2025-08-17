Opinión
17 de agosto de 2025
Esta es la película que Leonardo DiCaprio se arrepiente de no haber protagonizado

El actor de Hollywood tuvo que rechazar el papel tras haberse comprometido a filmar “Titanic”

17 de agosto de 2025 - 2:57 PM

Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Leonardo DiCaprio, cuya larga filmografía incluye títulos tan icónicos como “Gangs of New York”, “The Departed”, “The Wolf of Wall Street” o “The Revenant”, película que le valió un premio Oscar a mejor actor, reveló que su "mayor arrepentimiento" es haber rechazado un papel en particular 30 años atrás, curiosamente uno que rehusó por haberse comprometido ya a rodar “Titanic”.

“Lo diré, aunque estés aquí: mi mayor arrepentimiento es no haber participado en Boogie Nights. Fue una película muy significativa para mi generación”, aseguró DiCaprio a Paul Thomas Anderson, en una entrevista para Esquire conducida por el cineasta.

Si bien Anderson pensó en un primer lugar en DiCaprio para dar vida a Eddie Adams, el joven que en Boogie Nights se convierte en estrella del porno, este había accedido ya a rodar Titanic y recomendó en su lugar a su compañero de reparto en Diario de un rebelde Mark Wahlberg, que acabaría haciéndose con el papel.

“No puedo imaginar a nadie más que a Mark [Wahlberg] en ese papel. Cuando finalmente pude ver la película, pensé que era una obra maestra”, apuntó el actor.

En todo caso, ahora, casi tres décadas después del estreno de Boogie Nights, DiCaprio se pone a las órdenes de Anderson en “One Battle After Another”, cinta que llegará a los cines el próximo 26 de septiembre y contará con Sean Penn, Benicio del Toro y Regina Hall en su elenco.

“En última instancia, querer hacer esta película fue bastante sencillo: llevaba unos veinte años queriendo trabajar contigo, Paul, y me encantaba la idea de un revolucionario acabado que intenta borrar su pasado, desaparecer e intentar llevar una vida normal criando a su hija”, finalizó diciendo DiCaprio al cineasta.

