Esta es la película que Leonardo DiCaprio se arrepiente de no haber protagonizado

“Lo diré, aunque estés aquí: mi mayor arrepentimiento es no haber participado en Boogie Nights. Fue una película muy significativa para mi generación”, aseguró DiCaprio a Paul Thomas Anderson, en una entrevista para Esquire conducida por el cineasta.

Si bien Anderson pensó en un primer lugar en DiCaprio para dar vida a Eddie Adams, el joven que en Boogie Nights se convierte en estrella del porno, este había accedido ya a rodar Titanic y recomendó en su lugar a su compañero de reparto en Diario de un rebelde Mark Wahlberg, que acabaría haciéndose con el papel.

“No puedo imaginar a nadie más que a Mark [Wahlberg] en ese papel. Cuando finalmente pude ver la película, pensé que era una obra maestra”, apuntó el actor.

En todo caso, ahora, casi tres décadas después del estreno de Boogie Nights, DiCaprio se pone a las órdenes de Anderson en “One Battle After Another”, cinta que llegará a los cines el próximo 26 de septiembre y contará con Sean Penn, Benicio del Toro y Regina Hall en su elenco.