Esta semana se entregan los Golden Globes: esto es lo que hay que saber sobre la temporada de premios

BEVERLY HILLS, California- Los Golden Globes vuelven el domingo. El efervescente arranque de la temporada de premios de Hollywood contará con nominados como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Ariana Grande, Cynthia Erivo y Emma Stone.

La 83ª ceremonia de entrega de los Globos de Oro comienza a las 20.00, hora del Este (9:00 p.m., hora local), en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California, y será televisada en directo por la CBS y retransmitida en directo por Paramount+.

Aquí tienes más cosas clave que debes saber sobre la ceremonia:

¿Quién presenta los Globos de Oro?

La cómica y actriz Nikki Glaser volverá como presentadora por segundo año consecutivo, tras un debut en 2025 muy bien valorado, cuando se convirtió en la primera mujer que presentaba el programa en solitario.

Glaser no se lo puso fácil al público de Hollywood, pero no fue ni mucho menos tan mordaz como en su actuación estelar en un asado a Tom Brady. En su primer monólogo llamó a la ceremonia “la noche más grande de Ozempic”.

Cuando la volvieron a contratar, Glaser dijo en un comunicado que fue “lo más divertido que he hecho en mi carrera” y que “estoy deseando volver a hacerlo, y esta vez delante del equipo de ‘The White Lotus’, que por fin reconocerá mi talento y me dará el papel en la cuarta temporada de una instructora de pilates escandinava con un pasado sombrío.”

El año pasado, la media de espectadores fue de unos 10 millones, estable con respecto al año anterior. Hay muchos menos espectadores que hace una década, pero los Globos siguen siendo la gala de premios más vista después de los Oscar y los Grammy.

¿Quién está nominado a los Globos de Oro de este año?

La candidata al Oscar, “One Battle After Another”, encabeza la lista con nueve nominaciones, incluidas las de DiCaprio y Chase Infiniti como actores y la de Paul Thomas Anderson como director.

Los Globos dividen las películas entre drama y musical o comedia en las principales categorías, y “One Battle” fue categorizada como comedia. Compitiendo con DiCaprio estarán Chalamet por “Marty Supreme” y George Clooney por “Jay Kelly”.

La competencia de Infiniti incluye a Erivo por “Wicked: For Good”, Stone por “Bugonia” y Rose Byrne por “If I Had Legs I’d Kick You”.

La película danesa “Sentimental Value” quedó en segundo lugar con ocho nominaciones, incluida una nominación como actriz para su protagonista, Renate Reinsve. Su competencia en el apartado dramático incluye a Jessie Buckley por “Hamnet”, Julia Roberts por “After the Hunt” y Jennifer Lawrence por “Die My Love”.

Entre los actores masculinos nominados por dramas figuran Jordan por “Sinners” y Dwayne Johnson por “The Smashing Machine”.

Grande, Teyana Taylor, Paul Mescal, Adam Sandler y Jacob Elordi figuran entre los nominados en las categorías de reparto.

“The White Lotus” lideró todas las nominaciones televisivas con seis.

¿Qué son los Globos de Oro?

Los Globos, que se celebran anualmente a principios de enero, son la primera gran ceremonia de la temporada de premios. No son exactamente un presagio de los Oscar -tienen una base de votación de periodistas y críticos totalmente diferente-, pero se celebran como una fiesta empapada de champán con algunas de las mayores estrellas del cine y la televisión sentadas juntas en mesas como en un club nocturno.

Además, una victoria en los Globos puede ayudar a impulsar la campaña de una película o un actor para los Oscar, y es la primera vez que el público puede escuchar un discurso de aceptación que puede repetirse con algunas variaciones durante meses, hasta la entrega de los premios de la Academia, que este año se celebra el 15 de marzo.

¿A quién le dan el premio a toda una vida?

Helen Mirren (Jordan Strauss)

Helen Mirren será galardonada con el premio Cecil B. DeMille de los Globos de Oro por toda una vida de trabajo en la pantalla, y Sarah Jessica Parker recibirá el premio Carol Burnett por su carrera en televisión.

Mirren y Parker tendrán esta semana una gala separada en el Beverly Hilton, cuya grabación se emitirá el jueves a las 8 p.m. Este y Pacífico en CBS y también en streaming en Paramount+ en lo que se ha llamado “Golden Eve”.

Mirren, de 80 años, ganadora de un Oscar por su interpretación de Isabel II en 2006 en “The Queen”, también ha ganado tres Globos de Oro y opta a un cuarto este año por su papel en la serie “MobLand”. En 2003 fue nombrada Dama del Imperio Británico en reconocimiento a sus logros artísticos.

El premio data de 1952, cuando se concedió al legendario cineasta DeMille en persona. Otros galardonados son Walt Disney, Bing Crosby, Judy Garland, Barbra Streisand, Sidney Poitier, Meryl Streep, Oprah Winfrey, Tom Hanks y Viola Davis.

Parker recibirá el mucho más reciente Premio Carol Burnett, que se concede a un homenajeado que haya “realizado contribuciones destacadas a la televisión dentro o fuera de la pantalla”. Parker, de 60 años, ganadora de seis Globos de Oro y dos Emmy como protagonista de “Sex and The City”, será galardonada por su trabajo como actriz y productora.