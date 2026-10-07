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Estereotempo volverá a convertirse en la emisora de la Navidad

A partir de noviembre programación de la estación será dedicada a temas navideños

7 de octubre de 2026 - 12:00 PM

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El disco Asalto Navideño, de Willie Colón y Héctor Lavoe es un de los clásicos más escuchados en la temporada de Navidad. (Captura)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La emisora Estereotempo se prepara para una de las temporadas más esperadas del año.

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A petición popular, a partir de noviembre Estereotempo volverá a convertirse en lo que han denomimado “la emisora oficial de la Navidad”, con una programación especial con los temas navideños que forman parte de las tradiciones, recuerdos y celebraciones de las familias puertorriqueñas.

La llegada de noviembre marcará el comienzo de la temporada navideña en Estereotempo, llevando nuevamente a las ondas radiales la música que acompaña las fiestas y tradiciones de Puerto Rico.

En ese sentido, Estereotempo busca fortalecer su audiencia con música conocida, voces familiares, interacción con sus oyentes y una programación que escucha y responde a su público.

El concepto que promueven desde hace meses es el lema “La música que te encanta y conoces”, por apostar a la combinación de música, entretenimiento, cercanía e interacción, junto a reconocidas voces de la radio puertorriqueña, bajo su emblemático

La emisora apuesta por una radio cercana, en la que los oyentes no solo escuchan sus canciones favoritas, sino que también pueden comunicarse, participar y ser parte activa de la programación.

A través de sus frecuencias 96.5 FM, 94.5 FM y 97.5 HD2 en el Oeste, así como mediante La Música App, Estereotempo presenta una programación diseñada para conectar con los gustos de sus radioescuchas. La programación diaria cuenta con Rey Agosto, de 6:00 a. m. a 10:00 a. m.; Roque José, de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.; y Jimmy Reverón, de 3:00 p. m. a 7:00 p. m.

“Estereotempo es una estación legendaria que le brinda a nuestra audiencia una variedad musical increíble, con solo éxitos de la balada pop y romántica en español e inglés. Estamos orgullosos de Estereotempo y de los resultados que estamos viendo”, expresó Fernando Bauermeister, general manager de Puerto Rico, Orlando y Tampa en declaraciones escritas.

El espacio del locutor Agosto es el bloque mañanero de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. Su espacio incorpora música, cápsulas positivas y pensamientos dirigidos a promover valores como la tolerancia, el respeto y una mejor convivencia.

Mientras que de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., Roque José continúa la jornada musical y la interacción con los oyentes y a las 3:00 p.m. llega Reverón hasta la 7:00 p. m., acompañando a la audiencia durante las horas de la tarde.

La programación de Estereotempo está dirigida por Rogie Gallart, director de programación regional, quien mantiene como una de sus prioridades conocer los gustos y preferencias del público. “En Estereotempo queremos que el radioescucha sienta que la emisora lo acompaña durante todo el día. Tenemos la música que le encanta y conoce, pero también voces y personalidades con las que puede identificarse”, destacó Gallart.

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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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