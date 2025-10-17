Opinión
17 de octubre de 2025
84°lluvia ligera
Exesposo de Sia pide pensión de $250,000 mensuales para mantener su “estilo de vida”

La artista se separó de Daniel Bernad en mayo y solicitó el divorcio tras dos años de matrimonio

17 de octubre de 2025 - 8:05 AM

Sia es conocida por aparecer en escenarios cubriendo su rostro con pelucas elaboradas. (The Associated Press)
El exesposo de la artista australiana Sia, Daniel Bernad, con quien tuvo a su hijo Somersault, de 1 año y medio, está pidiendo más de 250 mil dólares al mes para mantener su “estilo de vida lujoso y de clase alta”, así como 300 mil dólares para honorarios legales y otros 200 mil dólares para cubrir el costo de la contabilidad forense.

Bernad habría solicitado la manuntención conyugal para seguir disfrutando de los privilegios que tenía con Sia, que incluían jets privados, vacaciones, restaurantes exclusivos y trabajadores a tiempo completo, los cuales ascendían a más de 400 dólares mensuales.

Según documentos judiciales presentados en Los Ángeles, Bernad afirmó que se quedó sin ingresos después de dejar de trabajar como oncólogo en su trabajo habitual en 2021 para abrir una clínica de tratamiento con ketamina con Sia, reporta el diario británico The Guardian.

Bernad y Sia fundaron juntos la empresa Modern Medicine en 2022, pero la cantante alega que dejó de financiarla en marzo. Su exesposo no ha recibido salario desde entonces, a pesar de un supuestamente acordaron continuar trabajando en el negocio hasta julio.

“Nunca tuvimos que controlar nuestros gastos de manutención”, dijo Bernad en el documento. “Solicito que el tribunal ordene a Sia pagarme una pensión alimenticia temporal por la suma de $250,856 al mes”.

Bernad explicó que “necesitará completar varios años de capacitación y aprobar varios exámenes rigurosos antes de poder renovar mi certificación y volver a ejercer la oncología radioterápica”.

Sia se separó de Bernad en mayo y solicitó el divorcio tras dos años de matrimonio.

