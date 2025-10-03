Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
3 de octubre de 2025
88°ligeramente nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fallece a los 28 años actriz de “Como dice el dicho”, Diana Marina López

La joven tiene una larga lista de películas en las que había actuado como doble

3 de octubre de 2025 - 9:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La actriz Diana Marina López Lara, también conocida como Mariana Lars, falleció a los 28 años. (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Falleció repentinamente la actriz “stunt” Diana Marina López Lara, conocida artísticamente como Marina Lars, quien se destacó como doble de acción en televisión y trabajó en la serie de historias mexicanas “Como dice el dicho”. Tenía 28 años.

RELACIONADAS

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Stunt Diana Marina López Lara, ‘Marina Lars’, miembro de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz”, comunicó la entidad.

Hasta el momento no se ha revelado la causa ni la fecha exacta de la muerte de Diana Marina López, una apasionada de la música, el patinaje, freeskate y parkour.

Su última publicación en su cuenta de Instagram fue en diciembre de 2023, pero en mayo compartió en sus historias una fotografía junto a la actriz Angelique Boyer, con quien trabajó en “Mujeres Asesinas”.

En la imagen, ambas aparecen vestidas de la misma forma durante el rodaje de la serie, donde aparentemente Diana actuó como doble de Angelique.

Según IMDb, Diana Marina López Lara tiene créditos como doble en:

Especialistas (Preproducción)

Lost Girl (Preproducción)

Hunters (2025) – 2 episodios

Cocodrilos (2025)

Contraataque (2025)

La liberación (2025)

Sangre llama sangre (2024)

Mexico 86 (2024)

Entra en mi vida (2024)

El Conde (2024) – 1 episodio

Acapulco (2024) – 1 episodio

Señorita 89 (2024) – 1 episodio

Chica Conoce Chico (2024)

Mr. & Mrs. Smith (2024) – 1 episodio

Pacto de Sangre (2023) – 10 episodios

Ojitos de huevo (2023) – 8 episodios

Invitación a un Asesinato (2023)

El sabor de la Navidad (2023)

Mala fortuna (2023) – 1 episodio

Muxes (2022) – 1 episodio

Doblemente Embarazada 2 (2022)

Como dice el dicho (2018) – 1 episodio

Ay Güey, Chicas Bien (2017) – 1 episodio

Tags
actriz
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 3 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: