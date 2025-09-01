Opinión
2 de septiembre de 2025
Fallece el actor de “Dances with Wolves”, Graham Greene

El actor nominado al Oscar falleció a los 73 años tras padecer una larga enfermedad

1 de septiembre de 2025 - 7:50 PM

Actor Graham Greene. (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Graham Greene, actor canadiense conocido por “Dances with Wolves”, falleció el domingo, 31 de agosto tras una larga enfermedad.

El nominado al Premio Oscar murió en un hospital de Toronto, a los 73 años.

“Fue un gran hombre de moral, ética y carácter, y lo extrañaremos eternamente”, declaró el agente de Greene, a Deadline. “Por fin eres libre. Susan Smith te espera en las puertas del cielo”, añadió, en referencia al exagente del actor durante muchos años, fallecido en 2013.

Le sobreviven su esposa, Hilary Blackmore, su hija Lilly Lazare-Greene y su nieto Tarlo.

Según publica el medio, el actor nació el 22 de junio de 1952 en Ontario, Canadá.

Trabajó en diversos empleos antes de probar suerte en la actuación. Greene comenzó en el teatro y, para la década de 1970, ya actuaba en producciones teatrales profesionales canadienses e inglesas.

Debutó en el 1979 en un episodio de la serie dramática canadiense “The Great Detective” en 1983 hizo su primera película “Running Brave”.

El gran éxito de Greene llegó varios años después, cuando Kevin Costner lo eligió para interpretar a Kicking Bird (Ziŋtká Nagwáka), uno de los personajes principales en Dances with Wolves.

La película recibió 12 nominaciones al Oscar, incluyendo una para Greene como Mejor Actor de Reparto.

Además de su trabajo en el cine, Greene tuvo papeles en series de televisión como “Murder”, “She Wrote”, “L.A. Law”, “American Gods”, “Riverdale”, “1883” y recientemente, “Tulsa King”, de Sylvester Stallone, entre otros.

Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
