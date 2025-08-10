Fallece la madre de Karinita: “Momentos como estos no se los deseo a nadie”

Desde hace un tiempo, la influencer dominicana Karinita había dado a conocer el delicado estado de salud de su mamá. Hoy, justo cuando se encontraba en un viaje en Colombia, la progenitora de la creadora de contenido falleció.

“Momentos como estos no se los deseo a nadie. Mi corazón y mente están en República Dominicana, pero esta es la hora que no he podido resolver. Di todo en cuanto puede por mi madre, pero hoy Dios hizo su voluntad. Solo puedo dar gracias Dios y pedir que me dé la fortaleza necesaria”, expresó.

En tan solo una hora, la publicación cuenta con miles de reacciones y comentarios de amigos, familiares y colegas.

Los últimos años, sin duda, han sido duros para la dominicana. El año pasado, por ejemplo, reveló que durante su tiempo con sus exrepresentantes artísticos, no veía la totalidad de sus ganancias y solo recibía el dinero que ellos decidían darle.

Además, la creadora de contenido explicó que nunca tuvo acceso a sus cuentas en redes sociales, ya que sus representantes no le proporcionaron las contraseñas de Facebook, Instagram y TikTok a su nombre.

“Ellos nunca me pusieron la clave,” afirmó Karinita. Al mismo tiempo, reenfatizó la falta de control que tenía sobre sus propias plataformas digitales.