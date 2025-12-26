Famosos que terminan el 2025 divorciados o separados

En enero, Jessica Simpson compartió con People que ella y Eric Johnson rompieron luego de 10 años casados.

A lo largo de los pasados meses varias celebridades pusieron fin a su relación o matrimonio. Desde latinas famosas como Angélica Vale, hasta cantantes internacionales de la talla de Katy Perry terminaron sus romances.

El año 2025 está a punto de terminar y, entre otras cosas, se lleva consigo el recuerdo de varias parejas de famosos cuyo amor ya no les alcanza. Antes, te presentamos a las celebridades que pusieron fin a su historia en común.

Vale confirmó a inicios de noviembre que estaba separada de Otto Padrón, tras más de 14 años de matrimonio.

La actriz y presentadora, confesó durante su programa mañanero, ‘La Vale Show’, que ya no estaba con el empresario “desde abril” pasado y que fue él quien interpuso formalmente la demanda de divorcio.

“Como diría mi gran José José, ‘el amor acaba’, y eso fue lo que nos pasó. Se nos olvidó regar la plantita”, explicó sobre las causas de su ruptura.

@angelicavaleoriginal 💜 Amigos, Desde que nací, ustedes han compartido conmigo toda mi vida, los momentos felices y los difíciles, las alegrías y las tristezas. Por ello, este momento no será la excepción. Después de muchos años juntos y dos milagros, nuestros hijos, la historia de amor entre Otto Padrón y yo, desafortunadamente, se termina. Hemos decidido ponerle fin de manera legal a nuestro matrimonio de 14 años. A veces, detrás de las risas se esconden batallas que como adultos tenemos que afrontar y esta es una de ellas. Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida, sobre todo por nuestros hijos, quienes nos mantendrán unidos por siempre. Ustedes saben que Angélica y Daniel son el centro de mi mundo. Quiero seguir siendo un ejemplo para ellos. Primero, como una madre dedicada y amorosa con ellos, pero también como una mujer que sale adelante sin importar la circunstancias. Agradezco a Otto, el padre de mis hijos, lo compartido y le deseo lo mejor. Lo aprendido durante nuestro matrimonio me hace la persona que soy hoy, la de siempre pero con más sabiduría y un largo camino para aún crecer. Estoy y estaré profundamente agradecida con ustedes, el público, mis amigos, la prensa, los medios, por el apoyo y cariño constante y sé que cuento con su empatía y sus apapachos. Mañana cumplo 50 años y despido esta mitad de siglo, dándole la bienvenida a una nueva etapa con la que espero seguir contando con ustedes. Tengan la seguridad de que ustedes seguirán contando conmigo. Los amo, Angélica Vale ♬ original sound - Angelica Vale

En mayo, Thalí García lanzó un comunicado para destapar que ya estaba separada del director Felipe Aguilar, tras más de 8 años juntos.

Ellos indicaron que se encontraban en un proceso de divorcio “donde el agradecimiento, amor por nuestra familia y el bienestar de nuestros hijos priman por encima de todo”.

“Nosotros estamos bien. Fue una decisión difícil de tomar, pero es algo que llevamos tiempo procesando”, explicaron al respecto.

En enero de este 2025, “Despierta América” informó que Jacqie Rivera se divorció de Mike Campos, luego de 12 años de matrimonio.

En el “show” mostraron la demanda para la disolución legal del enlace, la cual presentó la hija de la difunta Jenni Rivera.

Previamente, la influencer Jacqueline Martínez, conocida como “Chamonic”, compartió que supuestamente la expareja estaba separada “desde el año pasado”, es decir, el 2024.

Jacqie Rivera estaría separada de su esposo, según Chamonic. (Captura)

A principios de julio, y tras rumores, Katy Perry y Orlando Bloom confirmaron que su historia de amor había llegado al fin.

En un comunicado, sus representantes aseguraron que la cantante y el actor habían estado “cambiando su relación en los últimos meses para centrarse en la crianza compartida” de su hija Daisy.

“Seguirán siendo vistos juntos como familia, ya que su prioridad compartida es, y siempre será, criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo”, se expresó en el escrito.

Jessica Alba dio a conocer en enero su separación de Cash Warren, con quien estuvo casada durante 16 años.

“Estoy orgullosa de cómo hemos crecido como pareja y en nuestro matrimonio durante los últimos 20 años, y ahora es momento de embarcarnos en una nueva etapa de crecimiento y evolución como individuos”, escribió la actriz en Instagram.

“Seguimos adelante con amor, bondad y respeto mutuo, y siempre seremos una familia. Nuestros hijos siguen siendo nuestra máxima prioridad y solicitamos privacidad en este momento”, concluyó.

Igual en enero, Jessica Simpson compartió con People que ella y Eric Johnson rompieron luego de 10 años casados.

“Hemos estado viviendo por separado, atravesando una situación dolorosa en nuestro matrimonio”, declaró a la revista.

“Nuestros hijos son lo primero, y nos centramos en lo mejor para ellos”, manifestó la cantante, que agradeció les dieran privacidad mientras trabajaban en la situación como familia.

Aunque Nicole Kidman no ha hablado al respecto, People reportó en septiembre que ella y el cantante de country se separaron.

La actriz presentó los documentos judiciales en una corte de Nashville, Tennessee, donde citó “diferencias irreconciliables” como la razón de la ruptura. La pareja, que se casó en 2006, tienen dos hijas en común, Sunday y Faith, y han acordado un plan de crianza para asegurar una relación estable para ellas.

Raymond “Daddy Yankee” Ayala y Mireddys González finalizó oficialmente en febrero de 2025 tras casi 30 años de matrimonio. El proceso inició con la solicitud de la empresaria a finales de 2024.

No se han revelado públicamente detalles específicos sobre las razones de la ruptura, pero Daddy Yankee ha mencionado que su transición a una vida enfocada en la fe y su retiro de la música ha sido un factor influyente en su vida personal.

El cantante de merengue Elvis Crespo y Maribel Vega, con quien llevaba más de 15 años casado, formalizaron su divorcio en marzo de 2025. El merenguero ha compartido públicamente sus reflexiones sobre la vida de soltero y la experiencia de la separación.

La separación del conocido locutor Jorge “Pabón” Molusco y su expareja Claudia Morales, aunque se gestó desde hace un tiempo, ha continuado como tema de conversación debido a su segunda separación y las subsiguientes revelaciones públicas.