Fanáticos en Puerto Rico se despiden con canciones a Liam Payne: “Sé que muchos no lo entienden”

A la agrupación britanica One Direction no le hizo falta presentarse en concierto en Puerto Rico para cautivar con su música el corazón de sus fanáticos boricuas , quienes, a pesar de su separación, todavía cantan a todo pulmón sus canciones y volvieron a reencontrarse la tarde del domingo en los alrededores de El Morro en el Viejo San Juan para realizar un homenaje póstumo a Liam Payne.

“Originalmente el plan era reencontraros con esas amistades que se crearon cuando comenzó el grupo hace más de 10 años. Lo que no sabíamos es que esto iba a explotar de esta manera, todo esto por las redes sociales”, expresó Adriana Ortiz, integrante del club de fans de One Direction en Puerto Rico, en entrevista con El Nuevo Día.

“Es algo difícil y sé que muchos no lo entienden. Se han burlado, incluso nos han amenazado. Pero nos tenemos entre nosotros. No tengan miedo de cantar, más que lamentar la perdida, es celebrar su vida, para eso estamos aquí”, destacó por su parte Andrea López.

Desde las 5:00 p.m., seguidores de One Direction hicieron un círculo alrededor de un altar ubicado en la grama, donde había fotografías e imágenes de Payne y sus compañeros, así como cartas, velas y flores , donde muchos de ellos con lágrimas, se abrazaron mientras entonaron éxitos como “Little Things”, “You & I”, “Gotta Be You” y “Night Changes”, entre muchos otros.

“La gente no entienden porque se trata de alguien que no se conoce en persona, pero es algo que no se puede explicar, estamos de luto”, sostuvo López.