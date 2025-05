Farruko lucha para ser recordado como algo más que el intérprete de “Pepas”

“ No podemos tener ese éxito de afuera sin primero tener el de adentro y creo que fue lo que me pasó a mí. Yo creo que tuve éxito primero afuera y a través de los cantazos pude encontrar éxito adentro y ahora convivo con los dos ”, expresó el artista en una conferencia con medios de comunicación y artistas emergentes, organizada por los Heat Latin Music Awards.

El artista urbano dijo que mientras estaba atravesando una temporada exitosa con su hit “Pepas”, no tenía éxito personal y se sintió “ vacío ” porque no tenía orden en su vida.

“Esa canción se me fue por encima, en cuestión de que fue más grande que la misma carrera de Farruko y yo no estaba ready para todo ese éxito”, dijo el cantante urbano.

Indicó que no hizo esa canción con la intención de dañar a nadie; sin embargo, cuando vio la pegada que tuvo el tema, reflexionó y llegó a la conclusión de que si le pasara algo, no quería que esa fuera la canción con la que fuera recordado.

“Yo soy padre de siete hijos y eso me ha ayudado mucho; relacionarme con mis hijos y yo decía `No puedo ser recordado como el tipo de la canción de Pepas, yo creo que yo soy más grande que eso´ y esa competencia con mi mismo éxito fue lo que me hizo reflexionar”, expresó.