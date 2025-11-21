Opinión
21 de noviembre de 2025
84°ligeramente nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fátima Bosch menciona a Dios y al destino en su primer mensaje como Miss Universe 2025

Aquí lo que la nueva embajadora universal publicó

21 de noviembre de 2025 - 3:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fátima Bosch. (Sakchai Lalit)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Fátima Bosch está agradecida con las felicitaciones que ha recibido de la gente tras coronarse como Miss Universe 2025, y a través de su cuenta de Instagram, donde ya suma más de 2 millones de seguidores, compartió su primer mensaje como reina universal.

Bosch hizo referencia a Dios y a lo que Él tiene planeado para cada persona, lo cual es inevitable y no puede ser detenido ni por la envidia de otros, ni por el destino, ni por la suerte.

En este mensaje, la mexicana expresa una confianza profunda en que los planes divinos se cumplirán sin importar las circunstancias adversas.

“Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey”, se lee.

La frase final, “Viva Cristo Rey” , es una expresión de alabanza y afirmación de la fe en Cristo. Fátima acompañó su mensaje con una serie de fotos del certamen en el que recibió la corona de Victoria Kjær Theilvig, la primera danesa en ganar el certamen.

Cuando todos los ojos voltearon a ver a Fátima Bosch

Bosch, de 25 años, se dijo muy emocionada por su triunfo y mostró interés en trabajar durante su año de reinado para impulsar la igualdad de género en su país e inspirar a jóvenes de otras partes del mundo.

“Sé que esta corona representa no solamente el título de una mujer bella, sino que también es para poder hacer algo con ella”, dijo.

La mexicana inició su participación en el concurso con un episodio que rápidamente se volvió viral en las redes sociales a principios de noviembre, cuando reclamó respeto y se negó a permanecer en silencio durante una discusión con el jefe del comité organizador del certamen en Tailandia, Nawat Itsaragrinsil. Este incidente, que fue transmitido en vivo, generó numerosas muestras de apoyo hacia ella.

Captado en video: así humillaron a Fátima Bosch de México antes de ganar Miss Universe

Captado en video: así humillaron a Fátima Bosch de México antes de ganar Miss Universe

La organización enfrentó una crisis pública en medio de una alegada guerra de poder. Llamaron “tonta” a la reina mexicana en Tailandia, esta no se quedó callada y muchas concursantes la apoyaron. Así confrontaron al influyente empresario Nawat Itsaragrisi.

Bosch, que además es modelo y diseñadora, salió de la sala muy enfadada, acompañada por algunas de sus compañeras.

“Lo que hizo su director fue una falta de respeto: me llamó tonta”, afirmó la mexicana ante los periodistas presentes. “El mundo debe ver esto, porque somos mujeres libres e independientes, y este espacio nos permite expresar nuestra voz”.

El incidente provocó el rechazo de múltiples celebridades y personajes de la vida pública, incluida la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien resaltó a Bosch como “ejemplo de cómo las mujeres” deben “alzar la voz”.

Nawat tuvo que disculparse posteriormente.

Tras el altercado en el concurso de belleza, Bosch ocupó amplios espacios en medios y redes sociales en México sobre su respuesta firme durante el incidente, lo que acentuó la expectación ante el concurso.

La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025.Desde el principio, la joven de 25 años se perfiló como una de las contendientes más observadas, tanto por su trayectoria profesional como por su historia familiar.La tabasqueña se convirtió en la cuarta mexicana ganadora de Miss Universo luego de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, la más reciente, coronada en 2020.
1 / 15 | Miss Universe 2025: conoce a Fátima Bosch, la reina mexicana coronada en Tailandia. La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025. - Suministrada / Miss Universe Organization
Tags
Fátima BoschMiss Universe
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Entretenimiento
