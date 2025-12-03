“¡Felicidades, doctora!”: Byankah Sobá comparte importante logro profesional

Byankah Sobá ha forjado una carrera multifacética que trasciende el periodismo, consolidándose como una influyente coach de vida, oradora internacional y autora. Su trayectoria es un testimonio de resiliencia y versatilidad, marcada tanto por sus logros profesionales en los medios de comunicación como por su profunda dedicación a empoderar a otros a través del amor propio y la autoaceptación.

Como voz líder en el ámbito del desarrollo personal y la autoestima, la viequense es autora de libros y conferencista. La presentadora, asimismo, ha desafiado las nociones superficiales de la belleza y el éxito al instar a las mujeres a adueñarse de su futuro y a encontrar la plenitud desde dentro.

Hoy, miércoles, la periodista compartió el logro de una meta personal. Se trata de su la culminación de su doctorado en Psicología con especialidad en Consejería Psicológica.

Lo anterior, estableció, “no se logra en solitario”. “Dios sobre todas las cosas, manifestándose en todo y en todo momento. Mi madre, quien es el amor de mis amores. Mis compañeros y compañeras de cohorte han sido clave, cada profesor y profesora ha sido fuente de inspiración, cada supervisor y supervisora clínica (y/o académicas) mis ejemplos a seguir... pero mi esposo es otra cosa. Él es mi todo”, agregó.

Sobá aprovechó para dedicar unas palabras a su compañero de vida Eduardo Ramírez Flores. Recientemente, en septiembre de 2025, la pareja celebró su décimo aniversario de bodas.

“Gracias Eduardo por sostenerme cuando no quedaban fuerzas, por impulsarme por más y amarme en mis peores días. Ha sido un sacrificio mutuo, un esfuerzo de la relación y tu (como me dijo un amigo tuyo) no me has soltado ni en la última curva. Gracias mi amor. Sigues siendo un excelente CPA, pero puedo asegurar que casi, casi tienes un doctorado en psicología... Jijiji... No hay palabras para agradecer tu paciencia, tus palabras y tus acciones. Te amo”, exteriorizó.

En otra publicación, la animadora compartió el momento cuando le recibió la noticia de que había completado el proceso de inserción. Sobá, además, lo culminó con distinción.

“Esto es para papi, mami y tití en el cielo”, escribió.