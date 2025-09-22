Francis Rosas anuncia su compromiso: “Decidí dar ese paso”
El presentador y comediante sorprendió a su novia durante unas vacaciones en España
22 de septiembre de 2025 - 4:55 PM
¡El amor está en el aire!
El comediante Francis Rosas decidió dar un importante paso en su relación sentimental al comprometerse en matrimonio con su novia, Rocío De La Cruz Siemon, durante unas románticas vacaciones en España.
“Decidí dar ese paso que se supone que uno dé cuando se está bien seguro de con quién va a estar el resto de su vida”, expresó visiblemente emocionado Rosas.
La noticia fue revelada durante la programación de “PR en vivo” por TeleOnce, donde labora junto a Deddie Romero, Ashley Beth Pérez y Luis Fontánez, “Finito”.
“Le propuse matrimonio a mi hermosa novia. Aproveché el escenario de España, todos los días hubo un escenario hermoso... fueron unas vacaciones fabulosas y aproveché este escenario romántico, privado, y poder decirle cuánto la amo”, anunció el también presentador de televisión, acompañado de una fotografía del anillo de compromiso.
Cabe recordar que Rosas estuvo casado hasta 2019 con la animadora de “Pégate al Mediodía” de Wapa Televisión, Natalia Rivera, con quien contrajo matrimonio en septiembre de 2014.
