Francis Rosas anuncia su compromiso: “Decidí dar ese paso”

¡El amor está en el aire!

El comediante Francis Rosas decidió dar un importante paso en su relación sentimental al comprometerse en matrimonio con su novia, Rocío De La Cruz Siemon, durante unas románticas vacaciones en España.

“Decidí dar ese paso que se supone que uno dé cuando se está bien seguro de con quién va a estar el resto de su vida”, expresó visiblemente emocionado Rosas.

La noticia fue revelada durante la programación de “PR en vivo” por TeleOnce, donde labora junto a Deddie Romero, Ashley Beth Pérez y Luis Fontánez, “Finito”.

“Le propuse matrimonio a mi hermosa novia. Aproveché el escenario de España, todos los días hubo un escenario hermoso... fueron unas vacaciones fabulosas y aproveché este escenario romántico, privado, y poder decirle cuánto la amo”, anunció el también presentador de televisión, acompañado de una fotografía del anillo de compromiso.