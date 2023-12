Hay una conexión muy especial entre el reconocido actor colombiano Gregorio Pernía y Puerto Rico. Desde su emblemático personaje “El Titi”, hasta su más reciente participación en el “reality show” de Telemundo, “Así se baila”, el público boricua lo ha seguido junto a sus millones de seguidores en las redes sociales.

A solo dos meses de haberse presentado en la isla con dos funciones del “stand up” “El Sugar Daddy”, con más de 800 personas cada una, son diversas las razones por las que este actor de 53 años regresa a reencontrarse con Puerto Rico. Una de ellas, según señaló, es que hubo personas que se quedaron fuera la vez pasada, con ganas de ver el show, y la otra es como muestra de agradecimiento por los votos boricuas recibidos para coronarlo como el ganador de “Así se baila”.

“Se han perdido dos cosas, el saber despertar en la vida; el levantarse. La gente en el mundo vive en el corre y corre, y agradecer el estar respirando, tener una familia, estar protegido por el manto divino de Dios. O sea, agradecer muchas cosas que la gente no toma en cuenta por andar en un acelere que se llama el estiércol del diablo, los billetes, el papel, que es increíble. ¿Qué le digo con esto? Nosotros hicimos el ‘Así se Baila’ con mi hija Luna y ganamos con 27 millones de votos. Casi la mitad de los votos fueron de Puerto Rico para ganarnos ese ‘reality’”, contó acerca de la competencia de baile, que concluyó en diciembre de 2021, en la que ganaron el premio de 200 mil dólares.

PUBLICIDAD

Pernía presentará nuevamente su espectáculo para adultos “El Sugar Daddy” en el Centro de Bellas Artes de Caguas el sábado, 9 de diciembre a las 8:30 p.m. con el que el público podrá recordar personajes, además de disfrutar de música y comedia llena de picardía.

“Hay una forma de agradecer y es regresando a Puerto Rico, para decirle a la gente, ‘gracias’ personalmente. Bacano poder tener a la gente, dentro del teatro y poder tomarnos una foto, compartir, vernos las caras y agradecer. Ese es el momento en que me encuentro en este momento de mi vida. De coger amor, de coger muchas cosas, porque hemos sembrado durante muchos años y transformado la vida de alguna forma. Lo que hemos sembrado en los últimos 15 años, que es poder evolucionar uno como ser humano, es también agradecer y recoger lo que uno ha sembrado”, destacó el comediante, quien en esta ocasión llegó acompañado de la actriz colombiana Johanna Fadul para ser parte del “stand up comedy”.

Fadul se dio a conocer por su personaje de Daniela, una mujer perversa, engreída y vengativa, en “Sin Senos sí hay paraíso”, que se ganó el odio de sus enemigos y se ganó el seudónimo de “La Diablita”. La actriz de 34 años dijo encontrarse “feliz en este paraíso”, en lo que vendría siendo su primera presentación en la isla. Ambos colegas han trabajado además en otros proyectos, como lo fue el espectáculo “Eh, Ave María”.

Los actores Johanna Fadul y Gregorio Pernía se encuentran en Puerto Rico, para presentar el "stand up" "El Sugar Daddy". (Suministrada)

“La gente la pidió en Puerto Rico. ‘La Diablita’ es uno de los personajes más queridos y recordados, por lo que vamos a complacerlos. La sorpresa es ella y Dennis Fernando, el cantante de todas las canciones de ‘Sin senos’”, expresó Pernía, con relación a lo que serán dos horas de show en el género de “stand up comedy”, donde tendrán más de 60 cuentos, de todas las vivencias, en las que contarán anécdotas de la familia, la televisión, “El Titi”, “Manuel, el Coloso de Jalisco” y “La hija del Mariachi”.

PUBLICIDAD

“La idea del show, que es de ‘El Suggar Daddy’, es como revivir un poco todo lo que se vio en la serie, lo que la gente le encantó y quisiera revivir”, mencionó Fadul, por su parte, mientras adelantó que el público podrá recibir un poco de la toxicidad y picardía de su personaje “La Diabla”.

Pese a que Colombia y Puerto Rico son arropados por culturas diferentes, ambos actores señalan que el humor suele ser muy parecido, aunque cambien algunas palabras.

“Aunque la cultura es diferente, al final son los mismos chistes, el mismo lenguaje, el mismo español. Con una que otra palabra distinta, pero a la larga vamos todos por el mismo lado”, especificó Fadul.

Vive en agradecimiento

La autenticidad ha distinguido al actor, que cuenta con más de 7.7 millones de seguidores en Instagram, lo que asegura que le ha permitido esa cercanía con el público, en momentos donde señala que las redes sociales son una farsa muy grande.

“Todo el mundo está feliz, todo el mundo tiene un yate. Imagínate, que hay un evento en Miami ahorita que cobra 5 mil dólares, para hacerte un estudio fotográfico en el que te prestan una casa o un Lamborghini por cuatro horas para que te sientas millonario por 5 mil dólares y aparentar lo que vos desea”, criticó.

Mientras las personas aprovechan esas plataformas digitales para aparentar lo que no se es, el actor cuenta que disfruta continuar viviendo en una finca que tiene por casi 22 años en Colombia, adónde cada vez que llega se siente como poner los pies sobre tierra, sin dejar que la fama y el éxito lo embriaguen.

PUBLICIDAD

“Me encanta regresar a la casa y a la finca porque es poner los pies sobre la tierra después de tomarse fotos con la gente y que la gente te abrace… Hay gente que comienza a levitar con eso. Es mejor caminar que levitar porque entonces el golpe es duro. Yo vivo con gallinas y con vacas, tengo una familia hace 22 años de la que no me gusta presumir, pero pues me siento de alguna forma protegido también por este lado. Y nos mostramos por las redes sociales contando lo que somos nosotros. Creo que a la gente le encanta eso, la parte orgánica de lo que es uno como ser humano y no aparentar lo que no se es”, abundó el padre de cinco hijos.

Por tal razón, Pernía siente que actualmente es un aliado del tiempo que del dinero. Le alegra el corazón dedicarle más tiempo a la gente, incluyendo aquellas de la tercera edad y personas sin hogar.

“A las personas de la tercera edad que se encuentra en la calle, me gusta regalarles tiempo, más que dinero, porque necesitan ser escuchadas, lo que no sucede con la familia. Y, lastimosamente, los seres humanos terminan en un hogar geriátrico después de haber hecho todo por los hijos. En este momento me encanta sentarme con la gente afuera, con el señor de la esquina, con el panadero…”, cuenta.

“Una anécdota, en una grabación de una novela, pasó un señor deambulante por la calle mientras grababa. Me senté con él, a compartir una gaseosa. Pasó la directora, que era una mujer, y me dijo, ‘Gregorio, eso no se ve bien, por favor, levántese de ahí’. Le respondí: ‘No mi amor, usted no sabe la historia que tiene este hombre para contar y lo que puedo aprender de él. Eso lo que muestra es el amor y lo que somos realmente”, amplió.

PUBLICIDAD

Admiración hacia Raymond Arrieta

Con su característico sentido del humor, vaciló con que el próximo año regresa al teatro acompañado del comediante y presentador puertorriqueño Raymond Arrieta, a quien aprovechó para emplazarlo para juntos realizar un “stand up comedy”.

“Sería algo para reventar, oyó. Ese es mi anhelo, pero la palabra tiene poder y así va a ser”, dijo el actor, quien en ocasiones anteriores ha sido invitado especial en el programa que transmite Telemundo, “Raymond y sus Amigos”, incluyendo la noche de este martes.

“Los seres humanos se distinguen por la humildad y la sencillez, y a eso lo caracteriza él; una persona sencilla, humilde y noble. El solo haber corrido a pie, durante más de 15 años todo Puerto Rico para hacer una labor social, eso habla de un buen ser humano. Tiene un compromiso. Una cosa es la meta y otra es el propósito. La meta es conseguir una casa con piscina, la meta es ser protagonista de una serie, pero el propósito es diferente en la vida. El propósito es tener un compromiso social, que tiene uno con la gente. Y él tiene un propósito bonito, que es lo que me gusta. Yo me muero por estar en un teatro los dos parados, recorriendo el mundo. ¡Miércoles, no me imagino eso!”, expresó el recordado “Titi”.