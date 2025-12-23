Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Obituario
Informa sobre un fallecimiento y ofrece un relato de la vida de la persona, incluidos sus logros, cualquier controversia y los recuerdos de las personas que le conocieron.

Hallan muerto al youtuber Adam the Woo en su hogar

El creador de contenido de 51 años residía en Florida

23 de diciembre de 2025 - 9:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El creador de contenido en YouTube, Adam the Woo. (Youtube)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El creador de contenido en YouTube Adam the Woo fue encontrado sin vida el pasado lunes en su residencia, informó TMZ.

RELACIONADAS

David Adam Williams, su nombre real, falleció a los 51 años en su residencia, ubicada en Celebration, Florida.

Se desconoce la causa de la muerte, la cual se determinará con una autopsia.

Según las autoridades, los agentes acudieron al hogar alrededor de las 12:24 p.m. para un chequeo de bienestar, pero no lograron contactar al youtuber. Luego, a eso de las 2:53 p.m., regresaron tras recibir un reporte de muerte.

Se informó que un amigo de Williams utilizó una escalera para observar por una ventana de la residencia y lo encontró recostado en la cama, sin responder. Las autoridades entraron a la vivienda y confirmaron su fallecimiento.

Adam the Woo documentaba en su canal de YouTube, TheDailyWoo, viajes, parques temáticos y atracciones, entre otros contenidos. Acumulaba 747,000 suscriptores y más de 325 millones de reproducciones en la plataforma.

Tags
MuertesYouTube
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 23 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: