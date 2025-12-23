Hallan muerto al youtuber Adam the Woo en su hogar

El creador de contenido en YouTube Adam the Woo fue encontrado sin vida el pasado lunes en su residencia, informó TMZ.

David Adam Williams, su nombre real, falleció a los 51 años en su residencia, ubicada en Celebration, Florida.

Se desconoce la causa de la muerte, la cual se determinará con una autopsia.

Según las autoridades, los agentes acudieron al hogar alrededor de las 12:24 p.m. para un chequeo de bienestar, pero no lograron contactar al youtuber. Luego, a eso de las 2:53 p.m., regresaron tras recibir un reporte de muerte.

Se informó que un amigo de Williams utilizó una escalera para observar por una ventana de la residencia y lo encontró recostado en la cama, sin responder. Las autoridades entraron a la vivienda y confirmaron su fallecimiento.