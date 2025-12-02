“Hamilton” se convierte en juego con una edición especial de Monopoly

Los fanáticos de Broadway, Lin-Manuel Miranda y el musical “Hamilton” tienen la oportunidad de llevar a sus casas una pieza de colección llena de mucha diversión. Esto se debe a la creación y puesta en venta de una edición especial del juego de mesa Monopoly, basado en el popular musical.

Esta nueva versión, producto de la colaboración entre The Op Games y Hasbro, celebra el décimo aniversario del estreno de “Hamilton” y honra la revolucionaria producción del dramaturgo de raíces puertorriqueñas. El juego está disponible, de manera exclusiva, en las tiendas Barnes & Noble, incluyendo su página web.

La edición de Hamilton de Monopoly mantiene la estructura clásica del juego, pero le añade detalles que resonarán profundamente con los seguidores del musical. Olvídese del Boardwalk Avenue o Park Place, ya que, en esta versión, las personas compran, venden e intercambian canciones familiares del espectáculo, como “My Shot”, “The Schuyler Sisters” y “Satisfied”, en su camino hacia la victoria.

Detalles de colección

Diseñado para entre dos y seis jugadores a partir de ocho años, el juego se distingue por sus componentes personalizados y coleccionables, con el mismo objetivo del juego original. Entre los detalles más llamativos están seis fichas únicas que representan objetos icónicos del musical como un sombrero tricornio de la época, una pluma y su tinta, un micrófono, un libro, una corona y una jarra grande.

Por otro lado, las tradicionales casas verdes y hoteles rojos han sido reemplazadas por cartas y documentos federalistas. Por su parte, las cartas de “Community Chest” y “Chance” se han renombrado como cartas de Burr y Hamilton, prometiendo sorpresas armoniosas o desafíos en cada jugada.

Más que un musical

“Hamilton” es una obra maestra que cuenta la historia de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Alexander Hamilton. Su partitura es un fenómeno cultural, mezclando hip-hop, jazz y R&B, que tuvo un impacto profundo en la cultura, la política y la educación.