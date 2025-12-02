Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Hamilton” se convierte en juego con una edición especial de Monopoly

Esta edición celebra una década del estreno de este popular musical de Lin-Manuel Miranda

2 de diciembre de 2025 - 11:28 AM

El mundo de la obra "Hamilton", creada por Lin-Manuel Miranda, está disponible en una versión especial del juego de mesa Monopoly. (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
francisco.diaz@gfrmedia.com

Los fanáticos de Broadway, Lin-Manuel Miranda y el musical “Hamilton” tienen la oportunidad de llevar a sus casas una pieza de colección llena de mucha diversión. Esto se debe a la creación y puesta en venta de una edición especial del juego de mesa Monopoly, basado en el popular musical.

Esta nueva versión, producto de la colaboración entre The Op Games y Hasbro, celebra el décimo aniversario del estreno de “Hamilton” y honra la revolucionaria producción del dramaturgo de raíces puertorriqueñas. El juego está disponible, de manera exclusiva, en las tiendas Barnes & Noble, incluyendo su página web.

La edición de Hamilton de Monopoly mantiene la estructura clásica del juego, pero le añade detalles que resonarán profundamente con los seguidores del musical. Olvídese del Boardwalk Avenue o Park Place, ya que, en esta versión, las personas compran, venden e intercambian canciones familiares del espectáculo, como “My Shot”, “The Schuyler Sisters” y “Satisfied”, en su camino hacia la victoria.

La edición de Hamilton de Monopoly mantiene la estructura clásica del juego, pero le añade detalles que resonarán profundamente con los seguidores del musical.
La edición de Hamilton de Monopoly mantiene la estructura clásica del juego, pero le añade detalles que resonarán profundamente con los seguidores del musical. (Suministrada )

Detalles de colección

Diseñado para entre dos y seis jugadores a partir de ocho años, el juego se distingue por sus componentes personalizados y coleccionables, con el mismo objetivo del juego original. Entre los detalles más llamativos están seis fichas únicas que representan objetos icónicos del musical como un sombrero tricornio de la época, una pluma y su tinta, un micrófono, un libro, una corona y una jarra grande.

Por otro lado, las tradicionales casas verdes y hoteles rojos han sido reemplazadas por cartas y documentos federalistas. Por su parte, las cartas de “Community Chest” y “Chance” se han renombrado como cartas de Burr y Hamilton, prometiendo sorpresas armoniosas o desafíos en cada jugada.

El galardonado musical "Hamilton", de Lin-Manuel Miranda, estrenó esta noche en Puerto Rico en el Centro de Bellas Artes de Santurce ante casa llena.La Sala de Festivales Antonio Paoli se vistió de gala para esta ocasión, contando con figuras del quehacer artístico y cultural de Puerto Rico y otras partes del mundo.
1 / 13 | Agradecido Lin-Manuel Miranda tras finalizar la primera función de "Hamilton". El galardonado musical "Hamilton", de Lin-Manuel Miranda, estrenó esta noche en Puerto Rico en el Centro de Bellas Artes de Santurce ante casa llena. - Ramón “Tonito” Zayas

Más que un musical

“Hamilton” es una obra maestra que cuenta la historia de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Alexander Hamilton. Su partitura es un fenómeno cultural, mezclando hip-hop, jazz y R&B, que tuvo un impacto profundo en la cultura, la política y la educación.

Con libro, música y letra de Lin-Manuel Miranda, y basada en la aclamada biografía de Ron Chernow, el musical ha cosechado numerosos galardones, incluidos premios Tony, Grammy y Olivier, el Premio Pulitzer de Drama.

ACERCA DEL AUTOR
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier DíazArrow Icon
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
