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¡Hay boda! Alexandra Lúgaro anuncia su compromiso con Carlos Mercader

La excandidata a la gobernación y presentadora de televisión compartió la noticia a través de sus redes sociales

12 de octubre de 2026 - 11:11 PM

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Alexandra Lúgaro junto a Carlos Mercader Pérez durante la celebración de su compromiso. (Facebook / Alexandra Lúgaro)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La excandidata a la gobernación Alexandra Lúgaro reveló el domingo su compromiso con el exfuncionario de gobierno y analista político Carlos Mercader Pérez.

Lúgaro hizo el anuncio a través de sus redes sociales con una serie de fotos junto a Mercader Pérez, quien fungió como director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), durante una actividad realizada en una propiedad al atardecer.

También incluyó una foto con familiares y amistades de ambos.

“Hay algo profundamente hermoso en encontrar a alguien con quien no tienes que dejar de ser tú para construir un nosotros. Carlos y yo nunca hemos necesitado pensar igual, venir del mismo lugar, ni coincidir en todo para reconocernos, admirarnos y elegirnos”, escribió Lúgaro en la publicación.

“Tenemos nuestra complicidad, nuestro humor, nuestra música, conversaciones que no acaban y una manera única de encontrarnos, incluso cuando miramos el mundo desde lugares distintos. Estas fotografías representan mucho más de lo que se ve porque no solo muestran nuestro compromiso, sino el comienzo de algo más grande que nosotros”, continuó.

“Dos mundos que, sin dejar de ser lo que son, empiezan a ser también uno. ¡Qué privilegio elegirnos sin tener que parecernos! ¡Qué bonito que nuestra gente se encuentre, se quiera y forme parte de lo que estamos construyendo! Celebrando nuestro compromiso, sí. Pero, sobre todo, la felicidad plena que compartimos día a día. Te amo, a ti y a la familia de sangre y a la escogida, que ahora es nuestra”, concluyó.

La publicación no incluyó una fecha para la futura boda.

La presentadora de Última Palabra, quien en el pasado tuvo una relación con el exrepresentante y excandidato a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal, aspiró a la gobernación de manera independiente en 2016 y luego, en 2020, por el Movimiento Victoria Ciudadana.

Mercader Pérez, por su parte, mantuvo anteriormente una relación sentimental con la senadora Joanne Rodríguez Veve.

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Alexandra LúgaroCarlos MercaderMovimiento Victoria Ciudadanaboda
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