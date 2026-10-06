¿Posible alianza electoral para 2028? Esto respondió Juan Dalmau

El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, afirmó este martes que está disponible para volver a aspirar a la gobernación y expresó confianza en lograr una alianza electoral más amplia que la de 2024.

“Yo estoy disponible para dar ese paso (hacia una candidatura) y yo no me quito porque esa es mi responsabilidad. Pero esas determinaciones se tomarán posteriormente de acuerdo a los procesos internos de la colectividad”, expresó el excandidato a la gobernación por el PIP en Lo de Hoy, de El Nuevo Día.

Cuestionado sobre si se prepara para enfrentar a la gobernadora Jenniffer González o a otro candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP), como el líder senatorial Thomas Rivera Schatz, Dalmau indicó que todavía es temprano para anticipar quién será su posible contrincante.

Juan Dalmau mueve sus fichas rumbo a 2028: “Vamos a lograr esa alianza" En entrevista con “Lo de Hoy, el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño habló sobre el futuro electoral de Puerto Rico.

“No descartamos ningún escenario y nosotros estamos preparados para el enfrentamiento de todos los candidatos que puedan finalmente ser certificados como candidatos”, afirmó.

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Dalmau manifestó que aspira a una alianza electoral fortalecida que no se limite al PIP y al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), las colectividades que colaboraron en las elecciones de 2024.

“Yo confío en que vamos a tener una alianza electoral”, sostuvo, al explicar que busca un esfuerzo “más amplio” que el de los pasados comicios.

El líder independentista mencionó, sin revelar nombres, que integraría a “organizaciones de base y figuras que han elevado su voz en debates públicos durante este cuatrienio” y en años anteriores como posibles participantes. Indicó que podrían aportar mediante candidaturas o en la elaboración de propuestas para el programa de gobierno.

Al preguntársele si Victoria Ciudadana está en condiciones de aportar fuerza a una nueva alianza, respondió que no tiene dudas.

“Tienen personas muy valiosas, tienen personas muy talentosas, personas que son activistas que se han ganado el respeto de Puerto Rico”, manifestó.

Dalmau confirmó que ha conversado con el liderato de Victoria Ciudadana, aunque sostuvo que esos intercambios no han abordado una fórmula electoral específica.

“No hemos hablado específicamente sobre una alianza electoral de tal o cual manera, pero sí hemos tenido conversaciones sobre coincidencias en esfuerzos”, explicó.

“¡Qué se tire, que está llanito!”: contundente mensaje de Juan Dalmau a Pablo José Hernández El excandidato a la gobernación adelantó detalles de cara a las elecciones de 2028.

Entre esos esfuerzos, mencionó la oposición al proyecto Esencia, a la Ley Promesa y a la Ley 22, así como comparecencias conjuntas.

Añadió que también ha habido esfuerzos con otras personas y organizaciones, incluyendo figuras que estuvieron vinculadas al Partido Popular Democrático (PPD) y al PNP.