Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
19 de noviembre de 2025
80°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hija de Carmen Aub nació con pérdida auditiva y la actriz pide ayuda económica: “No somos millonarios”

La intérprete dijo que se mudará a Nueva York con el objetivo de buscar el apoyo financiero que necesitan

19 de noviembre de 2025 - 5:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carmen Aub. (EFE)
Carmen Aub interpretó a "Rutila" en "El señor de los cielos".
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La actriz mexicana Carmen Aub, conocida por darle vida a “Rutila” en “El señor de los cielos”, se sinceró sobre los retos económicos que enfrenta para poder apoyar a su bebé, Lu, quien nació con “pérdida auditiva”.

RELACIONADAS

Desde el pasado mes de septiembre, cuando reveló la condición de su hija, la intérprete ha compartido detalles de los esfuerzos que ella y su esposo, Iván Sikic, hacen para ayudarla a escuchar un rango mayor de sonidos.

Aub confesó que, luego de conocer el diagnóstico de Lu, ella y Sikic se cuestionaron cómo iban a hacer para “pagar todo” lo que gastarían.

En esa línea, la exparticipante de “La isla: desafío extremo” compartió que se irán a vivir a Estados Unidos, motivados por encontrar la mejor atención para su retoño.

“Nos vamos a tener que mudar a Nueva York, porque allá está el tema de los seguros médicos, toda la ayuda que podamos conseguir”, contó a TVNotas.

La también presentadora aseveró que dicha decisión significa “empezar a hacer planes para sacar un mejor futuro” para la bebé.

Sin embargo, ese cambio, igualmente, implica un desafío en el aspecto financiero, por lo que ambos requieren algún sustento.

“Los actores no somos millonarios. Tengo que llamar a mil lugares para tratar de encontrar esa ayuda”, admitió la artista.

“Por supuesto que estoy en un lugar privilegiado, comparado con muchas otras personas que no tienen nada, pero aún así no es como que yo tenga la vida resuelta y se sobra”, agregó.

Aub aceptó que “tampoco quisiera estar viviendo esto”, pese a que tiene la oportunidad de poderle dar a Lu “lo mejor y hacer esta mudanza, para buscar ayuda del gobierno”.

Cristina Eustace.Aylín Mujica.José Sedek.
1 / 24 | Los intrépidos participantes que llegarán a "La isla: desafío extremo" de Telemundo . Cristina Eustace. - Suministrada
Tags
Pérdida auditivaBebés
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 19 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: