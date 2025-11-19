Hija de Carmen Aub nació con pérdida auditiva y la actriz pide ayuda económica: “No somos millonarios”

La actriz mexicana Carmen Aub, conocida por darle vida a “Rutila” en “El señor de los cielos”, se sinceró sobre los retos económicos que enfrenta para poder apoyar a su bebé, Lu, quien nació con “pérdida auditiva”.

Desde el pasado mes de septiembre, cuando reveló la condición de su hija, la intérprete ha compartido detalles de los esfuerzos que ella y su esposo, Iván Sikic, hacen para ayudarla a escuchar un rango mayor de sonidos.

Aub confesó que, luego de conocer el diagnóstico de Lu, ella y Sikic se cuestionaron cómo iban a hacer para “pagar todo” lo que gastarían.

En esa línea, la exparticipante de “La isla: desafío extremo” compartió que se irán a vivir a Estados Unidos, motivados por encontrar la mejor atención para su retoño.

“Nos vamos a tener que mudar a Nueva York, porque allá está el tema de los seguros médicos, toda la ayuda que podamos conseguir”, contó a TVNotas.

La también presentadora aseveró que dicha decisión significa “empezar a hacer planes para sacar un mejor futuro” para la bebé.

Sin embargo, ese cambio, igualmente, implica un desafío en el aspecto financiero, por lo que ambos requieren algún sustento.

“Los actores no somos millonarios. Tengo que llamar a mil lugares para tratar de encontrar esa ayuda”, admitió la artista.

“Por supuesto que estoy en un lugar privilegiado, comparado con muchas otras personas que no tienen nada, pero aún así no es como que yo tenga la vida resuelta y se sobra”, agregó.

Aub aceptó que “tampoco quisiera estar viviendo esto”, pese a que tiene la oportunidad de poderle dar a Lu “lo mejor y hacer esta mudanza, para buscar ayuda del gobierno”.