Hija de Lili Estefan competirá por la corona de Miss Universo Cuba 2025

“Yo vengo de una familia que todo el mundo sabe el nombre de ellos. Siempre me ven como la hija de, o la sobrina de ellos. Yo siento que yo puedo hacer mi nombre propio, en vez de ser la hija de alguien o la sobrina de alguien”, dijo al presentarse ante los jueces.

Por su lado, Prince Julio César, director del certamen cubano, le dio la bienvenida a la joven: “Quiero que me hables de tu compromiso, de ti, porque nosotros queremos verte y conocerte a ti, no a tu familia, porque tu trabajo lo vas a hacer tú y nosotros creemos en el talento de ustedes, no de quienes la preceden o de donde vienen”.