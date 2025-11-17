Increíble cambio de “look” de Gaby Spanic con tratamientos de rejuvenecimiento
La foto del antes y el después se volvió viral
17 de noviembre de 2025 - 2:57 PM
La actriz venezolana Gabriela Spanic se realizó un procedimiento estético y mostró los resultados de su rejuvenecimiento facial próximo a sus 52 años.
La protagonista de “La Usurpadora” se realizó un lifting temporal (Hilos PDO), hilos PDO en el rostro, relleno de labios, relleno de mentón, relleno de molares y láser Red Touch en una clínica de Brasil, compartió en sus redes sociales.
La imagen donde la artista de 51 años muestra el resultado del procedimiento se volvió viral en redes sociales.
Spanic se dejó ver públicamente en un video con su canción de fondo mientras presumía su nuevo look: “A veces la vida intenta aplastarte, pero descubres que tu fuerza nace exactamente donde pensabas que caería. -Bajo mi piel-”.
