Increíble cambio de “look” de Gaby Spanic con tratamientos de rejuvenecimiento

La actriz venezolana Gabriela Spanic se realizó un procedimiento estético y mostró los resultados de su rejuvenecimiento facial próximo a sus 52 años.

La protagonista de “La Usurpadora” se realizó un lifting temporal (Hilos PDO), hilos PDO en el rostro, relleno de labios, relleno de mentón, relleno de molares y láser Red Touch en una clínica de Brasil, compartió en sus redes sociales.

La imagen donde la artista de 51 años muestra el resultado del procedimiento se volvió viral en redes sociales.

La actriz Gabriela Spanic compartió en sus historias la lista de procedimientos a los que se sometió para refrescar su rostro. (Instagram)