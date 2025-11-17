Opinión
17 de noviembre de 2025
86°lluvia ligera
Entretenimiento
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Increíble cambio de "look" de Gaby Spanic con tratamientos de rejuvenecimiento

La foto del antes y el después se volvió viral

17 de noviembre de 2025 - 2:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Actriz Gabriela Spanic. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La actriz venezolana Gabriela Spanic se realizó un procedimiento estético y mostró los resultados de su rejuvenecimiento facial próximo a sus 52 años.

RELACIONADAS

La protagonista de “La Usurpadora” se realizó un lifting temporal (Hilos PDO), hilos PDO en el rostro, relleno de labios, relleno de mentón, relleno de molares y láser Red Touch en una clínica de Brasil, compartió en sus redes sociales.

La imagen donde la artista de 51 años muestra el resultado del procedimiento se volvió viral en redes sociales.

La actriz Gabriela Spanic compartió en sus historias la lista de procedimientos a los que se sometió para refrescar su rostro.
La actriz Gabriela Spanic compartió en sus historias la lista de procedimientos a los que se sometió para refrescar su rostro. (Instagram)

Spanic se dejó ver públicamente en un video con su canción de fondo mientras presumía su nuevo look: “A veces la vida intenta aplastarte, pero descubres que tu fuerza nace exactamente donde pensabas que caería. -Bajo mi piel-”.

actriz
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana.
