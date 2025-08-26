Irreconocible Amanda Bynes: así luce ahora la exestrella del cine juvenil

Amanda Bynes sorprendió a sus fans al mostrar en redes sociales su nueva apariencia.

La exactriz compartió un breve video en sus historias de Instagram, para mostrar el resultado del último tratamiento estético al que se sometió: un relleno de labios.

Bynes, de 39 años, ha retomado sus redes sociales para hablar sobre el proceso que atraviesa para mejor su apariencia y salud mental, el cual incluye el uso de un medicamento para bajar de peso. En el nuevo registro, la exestrella infantil aparece en su automóvil, con cabello rubio, su ya característico tatuaje de corazón en el rostro y los labios visiblemente hinchados.

De hecho, ella misma compartió la referencia del doctor que la ayudó con su nuevo look.

Carrera en Hollywood

Durante la primera década de los 2000, Amanda Bynes fue una de las actrices juveniles más populares de la industria.

Inició su carrera en televisión, con series como “All that” y “The Amanda show”, para después dar el salto a la pantalla grande en comedias como “What a girl wants”, “Hairspray” o “Sydney White”, que la pusieron en el ojo público.

Justo cuando su carrera iba en ascenso, y tras el rodaje de “She’s the man” en 2006, la joven confesó que atravesaba por un fuerte episodio de depresión, pues no se reconocía en la pantalla. Ese desencanto la llevó a perder confianza en su carrera, y para 2010 anunció su retiro de la actuación.

En 2012, Bynes fue arrestada en Los Ángeles por manejar bajo los efectos del alcohol. Ese mismo año empezó a publicar mensajes extraños en redes sociales. Un año después, volvió a ser detenida. ¿Los cargos? Posesión de marihuana y arrojar un bong (dispositivo para fumar tabaco u otras sustancias) desde la ventana de su departamento. La actriz además se internó en un hospital psiquiátrico tras provocar un incendio en el patio de una casa vecina.

Posteriormente, vivió bajo tutela de sus padres debido a problemas de salud mental -fue diagnosticada con trastorno bipolar y esquizofrenia- y abuso de sustancias. Aunque hizo intentos por retomar su vida (entrevistas, planes de actuación, estudios de moda), nunca logró consolidarlos.

En marzo de 2022, la exactriz dejó de estar bajo la tutela de sus padres y un año después fue encontrada deambulando desnuda por las calles de Los Ángeles, al parecer producto de una sobredosis de sustancia alucinógenas. Fue ingresada a un hospital psiquiátrico en el que estuvo internada durante un mes y luego dada de alta para seguir recibiendo atención ambulatoria para evitar una eventual recaída.

