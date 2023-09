El diseñador de moda puertorriqueño Rey Ortiz, radicado en Los Ángeles, California, al igual que la exponente urbana Ivy Queen, salió de Añasco con la promesa de cumplir sus sueños y ser parte de la historia de su tierra a través de sus aportaciones. Hoy, horas antes de que su compueblana encienda el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con su “show” “Killa Queen”, las ilusiones del maestro de la alta costura también se materializan.

“Siempre he querido ser parte de grandes momentos, pero ser parte de la trayectoria de tan increíble artista me llena de mucha nostalgia y me deja saber que la determinación de triunfar deja frutos cuando nos sacrificamos. El éxito o el fracaso nunca es garantizado, pero solo hay una manera de descubrirlo, y es con la ejecución y el valor”, dice Ortiz en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Sobre el egresado de Savannah College of Art Desing, de 42 años, recayó la responsabilidad del vestuario que lucirá “la reina y la diva del género urbano”. Para la ocasión, en la que seguramente sonarán éxitos como “Yo quiero bailar” y “Quítate tú pa’ ponerme yo”, Martha Ivelisse Pesante, nombre de pila de la artista, se mostrará con dos cambios de ropa de varias revelaciones cada uno, adelanta Ortiz.

PUBLICIDAD

“Utilicé amarillo y plateado, que son colores muy importantes para Ivy. Verán brillo, siluetas sexys y muchísimo riesgo. Se va a ver como toda una ‘caballota’. Estoy loco de verla en las dos creaciones que le hice”, expresa con ilusión quien también cuenta con una maestría en animación artística.

Aunque su amistad está sellada por la confianza, el boricua, uno de los diseñadores del exitoso “reality show” estadounidense “RuPaul’s Drag Race”, asegura que le “encanta” que la reguetonera de 51 años sea exigente. Esto, además, le ha dado las herramientas para colaborar junto a artistas internacionales como Ciara y Cardi B.

“Y faltan algunos nombres que no puedo mencionar todavía porque ‘me matan’. Son tantos que prefiero que vayan a Instagram y lo comprueben por ustedes mismos”, manifiesta. Actualmente, el diseñador cuenta con más de 38,000 seguidores en la red social.

Sobre el proceso creativo del ajuar de la gran anfitriona de esta noche, Ortiz detalla que le tomó una semana tenerlo listo. “Su estilista lo buscó a mi estudio (en Los Ángeles) y lo llevó directo a Puerto Rico en una maleta llena de muchísimo trabajo”, puntualiza.

El diseñador de la multigalardonada aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a las “killer queens” y a los fanáticos que asistirán a la cita musical y aún no saben qué ponerse.

“Solo sean ustedes mismos, es Puerto Rico y no espero menos. Asegúrense de que estén cómodos, pero viéndose perrísimos porque no están listos para lo que van a ver y sentir. Mi vestuario solo es un aspecto de los muchos preparados para esa noche e Ivy está ‘ready’ pa’ matar la liga”, dice.

PUBLICIDAD