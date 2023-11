Para quienes asumen la paternidad en un rol activo y presente en la vida de sus hijos el Día de Acción de Gracias, lo primero que hacen, -justo al momento de abrir los ojos-, es dar gracias por ellos.

Esa acción y el reconocimiento de agradecer es primordial en la vida del actor y comediante, Jasond Calderón, en especial por sus dos hijas Kianna y Ainhoa Calderón Durán.

Ambas abrazan la adolescencia y su padre también descubre esta etapa que suele ser en ocasiones de muchos retos, ante los cambios que enfrentan los jóvenes, previo a la adultez. Es el periodo en que los adolescentes comienzan a distanciarse de sus progenitores al preferir sus pares. Por eso el comediante da las gracias hoy, jueves, Día de Acción de Gracias, al poder reunir a toda la familia en la mesa y tener a su lado el mejor proyecto de vida: sus dos hijas.

La celebración se convierte en una reafirmación de reconocer la responsabilidad de la paternidad y agradecer tener con salud a sus hijas, producto de su matrimonio con Verónica Durán. Tenerlas cerca, que sigan sus pasos artísticos, -ya que ambas tienen el talento de cantar-, que sean unas chicas inteligentes, respetuosas y cómplices de todas las locuras que se le ocurre al creador de contenido para las redes sociales, es el mayor orgullo para el actor, natural de Bayamón.

Calderón se siente bendecido y afortunado de ser un guía para sus hijas desde la libertad de “ser lo que deseen ser” y de respetar la individualidad de ambas. De igual forma anhela que si ellas se deciden por las artes escénicas o la industria musical lo disfruten tanto como él.

“Siempre les digo que estudien lo que quieran, que tenga libertad de opinión. Que se expresen como deseen hacerla, que nadie les ponga límites... quiero que sean las mejores versiones de personas y de mujeres que puedan ser dentro del mundo. Cualquier cosa que deseen hacer y ser, las voy a apoyar y voy a estar con ellas. La base está bien puesta para que ellas hagan todo lo que se proponga. Quiero que estén en las artes, en la televisión, cine... baile”, sostiene con alegría Calderón desde uno de los camerinos de Telemundo.

Padre e hijas comparten muchas similitudes desde la comicidad y el humor, hasta sus aficiones por el canto y el baile. Ainhoa es la más parecida a la hora de hacer chistes y seguirle la corriente a su padre. Hace caras, intercala un sarcasmo cómico y se vacila a su padre. Al ser la pequeña suele participar más del contenido que realiza Calderón en las redes sociales.

De hecho, en las redes sociales sus dos hijas fueron desde la pandemia parte de los pasos de comedia. El actor las bautizó como “Confeti”y “Escarcha”.

Kianna, por su parte, suele ser un poco más juiciosa, pero igual agradece tener un padre divertido y ocurrente, ya que la creatividad del actor del programa “Raymond y sus amigos” de Telemundo no caduca.

“Doy las gracias porque ser padre es una bendición. Ser padre de ellas dos no es tan difícil, son educadas, tienen cosas de adolescentes. De ellas destaco la ternura y el cariño que siempre me han expresado. Son empáticas, simpáticas con todas las personas que se le acercan. Son inteligentes y me sorprenden todos los días con sus chistes, dibujos, frases, un pensamiento, una canción y con los regueros en el baño. Ambas son bien disciplinadas y cuando se proponen una meta lo logran”, menciona el orgulloso padre, creador de personajes para las redes sociales, como lo es “La moña” o el de las manitas, por mencionar algunos.

“Es bien cariñoso, demasiado a veces. Es bien cómico tal y como lo ven. Papi siempre ha sido bien gracioso”, interrumpe Kianna de 14 años.

“Es una diva y bien maniático”, bromea la menor de 10 años que en personalidad, es una copia de su padre.

Calderón desde que comenzó a despuntar en las artes escénicas, en la radio y televisión ha expuesto a sus hijas a los diferentes espacios laborales. Las chicas han estado en rodajes de películas, estudios de televisión, estaciones radiales y teatros. Para sus hijas, esos escenarios se han vuelto muy conocidos por los que seguir los pasos de su padre, se ha dado de forma natural.

Eso sí, el actor aclara que ambas tienen talento para cantar, aunque es Ainhoa quien se atreve hacerlo ante una audiencia. “Kianna canta muy bien, pero no la hace frente a un público. Lo de ella ahora es el baile y la verdad es que le encanta”, menciona el intérprete de “Torres”, el famoso tartamudo del segmento “Guaraguao Security” de “Raymond y sus amigos” de Telemundo.

“Desde que tenían tres años ellas empezaron a ver los muñequitos y aunque no sabían hablar bien entonaban las melodías. Entonaban y estaban afinadas y yo decía al menos tienen oído musical y coordinación. Comenzaron con clases de baile, cogieron luego clases de baile y les gustaba imitar a los familiares y desde ahí dije ellas lo tienen y pueden dedicarse a esto si así lo desean”, sostiene Calderón.

Ainhoa ya ha tenido la oportunidad de participar en obras de teatro, una de las más recientes fue el musical de Willy Wonka en la Universidad Interamericana.

“Fui Violet la que le gusta masticar chicle. Pude cantar frente a la gente y me encantó. Me gustaría seguir cantando y bailando y haciendo otros proyectos”, precisa la menor con emoción.

Sobre la fama y popularidad que ha alcanzado su padre como actor y comediante, las hijas dijeron que lo ven de forma natural por lo que se ha ido acostumbrando a que reconozcan a su padre en la calle.

Hoy, en la celebración las chicas dan gracias a Dios por “tener un padre tan bueno como es él”.

“Siempre lo hacemos en familia, mucha comida y ante todo le damos gracias a Dios todos los días por estar con vida. Las empujo a que ese día digan algo por lo que agradecen para que saber cómo van cambiando cada año al ir creciendo”, concluye.