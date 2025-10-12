Jennifer Aniston revela que estuvo durante 20 años intentando ser madre

Jennifer Aniston reveló que durante 20 años enfrentó en silencio una dura batalla para quedar embarazada, mientras lidiaba con las críticas públicas que la tildaban de “egoísta” y “adicta al trabajo”.

La protagonista de “Friends” explicó que su historia personal ha sido malinterpretada por mucho tiempo: “Nadie conoce mi historia ni lo que he vivido en los últimos 20 años tratando de formar una familia, porque no voy por ahí hablando de mis problemas de salud”, expresó en entrevista para la edición británica de Harper’s Bazaar.

“Durante años se creó una narrativa falsa sobre por qué no tenía hijos. Escuchar que era porque soy egoísta o que solo pienso en el trabajo me afectó. Soy un ser humano, como todos”, afirmó.

Con el tiempo, la actriz aprendió a manejar los rumores sin dejar que la afectaran tanto. “El ciclo de noticias es tan rápido que simplemente desaparece. Claro, a veces siento esa necesidad de corregir lo que no es cierto, pero luego pienso: ‘¿Para qué? Mi familia y mis amigos saben mi verdad’, y eso es suficiente”.

PUBLICIDAD

1 / 10 | FOTOS: Jennifer Aniston deslumbra con nuevo corte de cabello. Jennifer Aniston lució su melena más corta de lo habitual en la ceremonia de los premios Golden Globe en Beverly Hills, California, el domingo 7 de enero. - The Associated Press 1 / 10 FOTOS: Jennifer Aniston deslumbra con nuevo corte de cabello Jennifer Aniston lució su melena más corta de lo habitual en la ceremonia de los premios Golden Globe en Beverly Hills, California, el domingo 7 de enero. The Associated Press Compartir

Ya en 2022, Aniston había confesado que se sometió a un proceso de fertilización in vitro (FIV) que no dio resultado. “Intenté quedar embarazada durante años. Fue un camino muy duro. Me sometí a FIV, probé tés chinos, hice de todo”, relató entonces.