12 de octubre de 2025
89°bruma
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Jennifer Aniston revela que estuvo durante 20 años intentando ser madre

La actriz desmintió los rumores que decían que no quiso tener hijos

12 de octubre de 2025 - 1:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jennifer Aniston (The Associated Press)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Jennifer Aniston reveló que durante 20 años enfrentó en silencio una dura batalla para quedar embarazada, mientras lidiaba con las críticas públicas que la tildaban de “egoísta” y “adicta al trabajo”.

La protagonista de Friends explicó que su historia personal ha sido malinterpretada por mucho tiempo: “Nadie conoce mi historia ni lo que he vivido en los últimos 20 años tratando de formar una familia, porque no voy por ahí hablando de mis problemas de salud”, expresó en entrevista para la edición británica de Harper’s Bazaar.

“Durante años se creó una narrativa falsa sobre por qué no tenía hijos. Escuchar que era porque soy egoísta o que solo pienso en el trabajo me afectó. Soy un ser humano, como todos”, afirmó.

Con el tiempo, la actriz aprendió a manejar los rumores sin dejar que la afectaran tanto. “El ciclo de noticias es tan rápido que simplemente desaparece. Claro, a veces siento esa necesidad de corregir lo que no es cierto, pero luego pienso: ‘¿Para qué? Mi familia y mis amigos saben mi verdad’, y eso es suficiente”.

Ya en 2022, Aniston había confesado que se sometió a un proceso de fertilización in vitro (FIV) que no dio resultado. “Intenté quedar embarazada durante años. Fue un camino muy duro. Me sometí a FIV, probé tés chinos, hice de todo”, relató entonces.

La actriz, de 56 años, también reflexionó sobre lo que haría distinto si pudiera volver atrás: “Me habría encantado que alguien me dijera: ‘Congela tus óvulos, hazte un favor’. En ese momento no se pensaba así. Hoy ese barco ya zarpó, pero no me arrepiento de nada. Todo lo que viví me llevó a ser quien soy hoy”.

Jennifer AnistonMaternidad
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
