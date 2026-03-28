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Jeremy Meeks, el “preso más sexy del mundo”, revela detalles inéditos de su vida tras las rejas

El hombre, que saltó a la fama e inició una carrera en la industria de la moda, aseguró que recibió propuestas insólitas

28 de marzo de 2026 - 9:29 AM

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Jeremy Meeks explicó cómo la viralidad de su foto policial generó dinero, mensajes y visitas que afectaron su vida en prisión. (La Nación Argentina / GDA)
Por O Globo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El caso de Jeremy Meeks, conocido como El preso más sexy del mundo, volvió a captar atención tras revelar detalles sobre la inesperada fama que alcanzó en redes sociales en 2014. El hombre aseguró que recibió dinero, mensajes masivos y fotos íntimas mientras cumplía condena en una cárcel de California.

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La historia inició cuando la Policía de Stockton, Estados Unidos, publicó su foto de fichaje tras un operativo contra pandillas. La imagen se viralizó en pocas horas. Alcanzó cientos de miles de reacciones. Generó la etiqueta #FelonCrushFriday. Lo convirtió en una celebridad digital.

Según relató en un pódcast especializado en crimen, Meeks indicó que llegó a recibir cerca de 300 mensajes diarios. Explicó que muchas personas le enviaban dinero y contenido íntimo. Señaló que la situación resultó abrumadora.

El fenómeno trascendió lo virtual. Sus seguidores comenzaron a visitar la prisión en Sacramento. Algunos viajaron desde distintos puntos del país. El propio Meeks indicó que no reconocía a quienes llegaban a verlo.

El flujo de admiradores generó un impacto en su vida personal. Los visitantes ocuparon los espacios limitados de visita. Esto impidió que su familia tuviera acceso regular. El exreo afirmó que esta situación le causó frustración. Indicó que afectó su relación con su hijo, quien tenía 5 años en ese momento.

Mientras permanecía en prisión, agencias de modelaje mostraron interés en su imagen. Tras salir en 2016, Meeks inició una carrera en la industria de la moda. Participó en eventos como la Semana de la Moda de Nueva York.

Su caso se mantiene como uno de los ejemplos más notorios de viralidad en Internet. La exposición mediática transformó su vida en pocos años.

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