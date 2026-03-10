Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La niña modelo más famosa del mundo ya está grande y se comprometió

La modelo francesa, anunció su compromiso con el actor Ben Attal tras compartir el momento de la propuesta en Instagram

10 de marzo de 2026 - 12:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Thylane Blondeau fue considerada "la niña más bella del mundo" tras participar, a los 4 años de edad, en una pasarela de Jean-Paul Gaultier. Actualmente, tiene 24 años. (Instagram / GDA)
Thylane Blondeau fue considerada “la niña más bella del mundo” tras participar, a los 4 años de edad, en una pasarela de Jean-Paul Gaultier. Actualmente, tiene 24 años. (Instagram / GDA)
Por La Nación Costa Rica / GDA

La modelo francesa Thylane Blondeau, conocida en su infancia como “la niña más bonita del mundo”, anunció su compromiso con el actor francés Ben Attal. La noticia surgió mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Blondeau, de 24 años, compartió un álbum de fotografías donde aparece junto a su pareja. Las imágenes muestran el momento en que recibió la propuesta de matrimonio. En el mensaje que acompañó el anuncio, indicó que aceptó casarse con su mejor amigo y brindó por una vida juntos.

La modelo alcanzó notoriedad desde muy pequeña. Su carrera en la moda inició cuando tenía 4 años, momento en que llamó la atención durante un desfile realizado en París. Esa aparición marcó el inicio de su presencia en la industria del entretenimiento.

A los 6 años, Blondeau recibió el reconocimiento de “la niña más bonita del mundo”. La elección surgió de una votación en internet organizada por la versión francesa de la revista Vogue. Desde entonces mantuvo una carrera constante en el modelaje.

En la actualidad, la modelo suma 6.8 millones de seguidores en Instagram, plataforma donde suele compartir aspectos de su vida personal y profesional. El anuncio del compromiso generó amplia reacción entre sus seguidores.

El futuro esposo de Blondeau es Ben Attal, actor francés de 28 años. Él proviene de una reconocida familia del mundo artístico.

Attal es hijo de la actriz, cantante y directora Charlotte Gainsbourg y del actor israelí Yvan Attal. También es nieto de la cantante Jane Birkin (1946-2023) y del músico Serge Gainsbourg (1928-1991).

