Julián Gil tendrá su propio “reality show”: “Un proyecto diferente e intenso”

“La mansión de Julián de cristal” se transmitirá las 24 horas del día, los siete días de la semana

9 de enero de 2026 - 2:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Julián Gil se ha destacado como modelo, presentador y empresario. (José Chepe)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El actor Julián Gil anunció el lanzamiento de su “reality show”, “La mansión de Julián de cristal”. A través de una publicación en sus redes sociales, adelantó que se trata de un proyecto “diferente e intenso”, en el que nada podrá esconderse, todo quedará a la vista y nadie se salvará.

“Tenía muchas ganas de poder contarles mi nueva producción. Se viene un proyecto diferente, intenso… y donde nada se puede esconder. ‘La mansión de Julián de cristal’. Aquí todos lo ven… y nadie se salva”, escribió el actor.

En su mensaje, Gil informó que próximamente dará a conocer a los seis primeros habitantes que formarán parte del formato, el cual promete aportar una propuesta novedosa al mundo del entretenimiento.

Finalmente, explicó que “La mansión de Julián de cristal” se transmitirá las 24 horas del día, los siete días de la semana (24/7), y que su estreno está previsto para este 2026. Sin embargo, no especificó si la transmisión será a través de televisión abierta o mediante YouTube, plataforma que muchos creadores de contenido han adoptado para el desarrollo de sus proyectos.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
