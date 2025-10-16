Juliana Ortiz fue sometida a una “cirugía de emergencia”

La salud es un requisito previo para poder trabajar productivamente. Mantener un equilibrio entre los asuntos laborales y el bienestar personal, por lo tanto, es esencial.

Con este importante recordatorio acudió a su cuenta de Instagram la coreógrafa y presentadora radial Juliana Ortiz. La bailarina profesional fue sometida a una “cirugía de emergencia” que había pospuesto desde hace más de tres años.

“Gracias a mi querida amiga Elizabeth Chinea que literalmente me sentó a capítulo y me recordó algo muy cierto: por encima del trabajo está la salud. Así que separé la fecha y lo hice”, comenzó.

La anfitriona de “El tumbao de Mix” detalló que le realizaron una mastopexia y cambio de implantes. El doctor Rosendo Martínez y su equipo de trabajo fueron los encargados de la cirugía.

Además de todo el personal médico, Ortiz tuvo palabras de agradecimiento para quienes estuvieron con ella. “Con mi familia y amigos por cuidarme, estar tan pendientes y llenarme de amor con sus mensajes”, expresó.

“Entré al quirófano con música de salsa y bailando , ya me conocen porque el ritmo, la fe y la buena energía siempre me acompañan. Gracias al Aloft Ponce por sus atenciones, su cariño y por hacerme sentir como en casa durante mi recuperación”, continuó.

La filántropa, finalmente, se mostró satisfecha de cumplir consigo misma. “Amé esta pausa. Dormí en casa de mi papá, me puse las batitas con flores de mami, y ella me cuidó como solo una madre sabe hacerlo. Hasta me echó la patita. Hoy me encuentro en plena recuperación, llena de gratitud, amor y nuevas fuerzas. La salud también es parte del amor propio”, subrayó.