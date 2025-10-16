Opinión
17 de octubre de 2025
82°lluvia ligera
Juliana Ortiz fue sometida a una “cirugía de emergencia”

La coreógrafa y presentadora radial acudió a sus redes sociales para recordar que “por encima del trabajo está la salud”

16 de octubre de 2025 - 7:46 PM

Juliana Ortiz se mostró satisfecha de haber cumplido consigo misma. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La salud es un requisito previo para poder trabajar productivamente. Mantener un equilibrio entre los asuntos laborales y el bienestar personal, por lo tanto, es esencial.

Con este importante recordatorio acudió a su cuenta de Instagram la coreógrafa y presentadora radial Juliana Ortiz. La bailarina profesional fue sometida a una “cirugía de emergencia” que había pospuesto desde hace más de tres años.

“Gracias a mi querida amiga Elizabeth Chinea que literalmente me sentó a capítulo y me recordó algo muy cierto: por encima del trabajo está la salud. Así que separé la fecha y lo hice”, comenzó.

La anfitriona de “El tumbao de Mix” detalló que le realizaron una mastopexia y cambio de implantes. El doctor Rosendo Martínez y su equipo de trabajo fueron los encargados de la cirugía.

Además de todo el personal médico, Ortiz tuvo palabras de agradecimiento para quienes estuvieron con ella. “Con mi familia y amigos por cuidarme, estar tan pendientes y llenarme de amor con sus mensajes”, expresó.

“Entré al quirófano con música de salsa y bailando , ya me conocen porque el ritmo, la fe y la buena energía siempre me acompañan. Gracias al Aloft Ponce por sus atenciones, su cariño y por hacerme sentir como en casa durante mi recuperación”, continuó.

La filántropa, finalmente, se mostró satisfecha de cumplir consigo misma. “Amé esta pausa. Dormí en casa de mi papá, me puse las batitas con flores de mami, y ella me cuidó como solo una madre sabe hacerlo. Hasta me echó la patita. Hoy me encuentro en plena recuperación, llena de gratitud, amor y nuevas fuerzas. La salud también es parte del amor propio”, subrayó.

Prisioneras boricuas descubren la libertad de bailar tras las rejas

Prisioneras boricuas descubren la libertad de bailar tras las rejas

Estas reclusas encontraron una pasión gracias a la famosa bailarina y coreógrafa Juliana Ortiz. Mira cómo lograron transformar sus duros días en la cárcel.

Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
