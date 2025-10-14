Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
14 de octubre de 2025
79°nubes rotas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Katy Perry y Justin Trudeau confirman su relación al ser captados en un yate

Los rumores sobre una posible relación comenzaron en julio

14 de octubre de 2025 - 9:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fueron vistos en un popular restaurante de Canadá. (Archivo)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El exprimer ministro canadiense Justin Trudeau y la cantante Katy Perry confirmaron su relación tras ser captados abrazándose y besándose a bordo de un yate frente a la costa de Santa Bárbara, California.

RELACIONADAS

Según Daily Mail, Perry, de 40 años, y Trudeau, de 50, se mostraron cariñosos sobre la cubierta principal. “Acercó su bote a un pequeño barco público de avistamiento de ballenas y comenzaron a besarse”, declaró un testigo al medio británico.

En julio, la pareja pasó unas dos horas en el restaurante de lujo Le Violon en Montreal, Canadá. Las fotos del encuentro, publicadas por TMZ, despertaron especulaciones sobre un posible romance.

La cantante anunció en junio su separación del actor Orlando Bloom, con quien llevaba 9 años y tuvo a su hija Daisy, nacida en 2020.

Por su parte,Trudeau anunció su separación el 2 de agosto de 2023de su esposa, Sophie Grégoire, con quien tiene tres hijos, tras 18 años de matrimonio.

Tags
Katy PerryJustin TrudeauRelaciones de parejaOrlando Bloom
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 13 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: