Katy Perry y Justin Trudeau confirman su relación al ser captados en un yate
Los rumores sobre una posible relación comenzaron en julio
14 de octubre de 2025 - 9:04 PM
El exprimer ministro canadiense Justin Trudeau y la cantante Katy Perry confirmaron su relación tras ser captados abrazándose y besándose a bordo de un yate frente a la costa de Santa Bárbara, California.
Según Daily Mail, Perry, de 40 años, y Trudeau, de 50, se mostraron cariñosos sobre la cubierta principal. “Acercó su bote a un pequeño barco público de avistamiento de ballenas y comenzaron a besarse”, declaró un testigo al medio británico.
En julio, la pareja pasó unas dos horas en el restaurante de lujo Le Violon en Montreal, Canadá. Las fotos del encuentro, publicadas por TMZ, despertaron especulaciones sobre un posible romance.
La cantante anunció en junio su separación del actor Orlando Bloom, con quien llevaba 9 años y tuvo a su hija Daisy, nacida en 2020.
Por su parte,Trudeau anunció su separación el 2 de agosto de 2023de su esposa, Sophie Grégoire, con quien tiene tres hijos, tras 18 años de matrimonio.
