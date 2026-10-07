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Kylie Jenner debutará como actriz

En nueva serie producida por su hermana Kim, será víctima de un asesinato

7 de octubre de 2026 - 12:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kylie Jenner talks to colleagues during the second half of Game 4 in the Eastern Conference semifinals of the NBA basketball playoffs between the New York Knicks and the Boston Celtics Monday, May 12, 2025, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II) (Frank Franklin II)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Kylie Jenner está lista para dar el siguiente paso en su carrera; y es que, además de su faceta como empresaria, modelo e influencer, la menor del clan Kardashian-Jenner debutará como actriz.

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De acuerdo con información de Deadline, Kylie será la protagonista de la nueva historia que prepara Hulu, una historia de misterio y que será producida por su hermana, Kim Kardashian.

En la serie, que hasta ahora lleva por nombre “Bachelorette Weekend”, Jenner dará vida a una novia que aparece asesinada en una piscina durante su noche de bodas.

A partir de ese momento, todas las mujeres cercanas a ella se convierten en sospechosas y la serie reconstruirá los acontecimientos que llevaron al asesinato.

Además de su rol protagónico, Kylie también formará parte de la producción ejecutiva.

La participación de Kim Kardashian tiene además una historia detrás de cámaras. El guion llegó originalmente a ella con la intención de que se involucrara como productora, pero después de leerlo consideró que el papel podía ser una oportunidad para su hermana.

Por ahora, la serie no ha anunciado su fecha de estreno y tampoco se ha detallado cuando comenzarían sus grabaciones.

Tags
Kylie JennerKim KardashianSeries de televisiónHulu
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El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
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