Timothée Chalamet y Kylie Jenner acaparan estreno de película combinados atuendos

La pareja estuvo presente en el estreno de “Marty Supreme”, filme donde actúa Chalamet

11 de diciembre de 2025 - 8:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Timothee Chalamet y Kylie Jenner/ (Jordan Strauss)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El actor Timothée Chalamet y la mediática estadounidense Kylie Jenner asistieron juntos al estreno de "Marty Supreme" en Los Ángeles, California, cinta en la que actúa Chalamet, ambos posaron enamorados con un look similar ante los fotógrafos.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet iniciaron su romance en abril de 2023, tras ser presentados por la modelo Hailey Bieber en un evento exclusivo en París durante la Paris Fashion Week. Aunque al principio mantuvieron a discreción sus salidas, los rumores surgieron cuando fuentes cercanas confirmaron que tuvieron citas en secreto durante meses, coincidiendo con el fin de la relación intermitente de Jenner con Travis Scott, padre de sus hijos Stormi y Aire.

La relación se hizo pública en septiembre de 2023 en un concierto de Beyoncé en Los Ángeles, donde fueron fotografiados besándose; en enero de 2024, asistieron a los Golden Globes, y fueron captados besándose dentro del evento, y en marzo compartieron momentos en los Oscar y la fiesta Vanity Fair.

Timothee Chalamet y Kylie Jenner.
Timothee Chalamet y Kylie Jenner. (Jordan Strauss)

En el estreno de “Marty Supreme”, la pareja deleitó posando enamorada, además ambos vistieron coordinados completamente de naranja intenso.

Él lleva un traje de cuero con saco, pantalones rectos y botas tipo outdoor del mismo tono, además de una pequeña bolsa negra redonda cruzada sobre el pecho.

Ella luce un vestido largo y ajustado de tirantes finos con escote muy pronunciado y cut-out en el abdomen, que resalta su figura; lleva el cabello largo y suelto, y complementa su look con un collar llamativo y pulsera plateada.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner entrelazaron sus manos y compartieron miradas cómplices que revelaron el buen momento por el que atraviesa su relación.

Timothée Chalamet comenzó su carrera en la televisión, con apariciones en series como “Law & Order”, “Royal Pains” y un papel recurrente en la segunda temporada de “Homeland”, donde interpretó a Finn Walden, el hijo del vicepresidente. Más tarde dio el salto al cine con títulos como “Interstellar”, “Hombres, mujeres & niños” y “Miss Stevens”, pero su gran consolidación llegó en 2017 con “Call Me by Your Name”, que le valió una nominación al Oscar a Mejor Actor y lo posicionó como uno de los intérpretes jóvenes más prestigiosos de Hollywood.

Desde entonces ha protagonizado y participado en películas muy comentadas como “Lady Bird”, “Hostiles”, “Beautiful Boy”, “Día de lluvia en Nueva York”, “The King”, “Mujercitas”, “La crónica francesa”, la saga “Dune”, el musical “Wonka” y la cinta de terror romántico “Bones and All”.

El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
