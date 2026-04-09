Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La dura confesión del creador de “Euphoria” sobre la muerte de Angus Cloud: “No pude salvarlo”

Sam Levinson decidió rendirle homenaje manteniendo vivo su personaje Fezco en la tercera temporada de la serie

9 de abril de 2026 - 2:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Angus Cloud (The Associated Press)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Tras una pausa de cinco años,“Euphoria” está de regreso con su tercera temporada, pero lo hace con cambios profundos que marcan un antes y un después en su historia.

RELACIONADAS

El cambio más significativo ocurre fuera de la ficción: la muerte de Angus Cloud en julio de 2023 por sobredosis accidental de drogas, que dejó un vacío imposible de ignorar tanto en la serie como en su equipo creativo.

El creador del drama, Sam Levinson, habló abiertamente sobre el impacto emocional que supuso la pérdida del actor, quien interpretaba a Fezco, un joven traficante de drogas.

“Amaba profundamente a Angus y luché mucho para que se mantuviera sobrio mientras estuvo aquí. Creo que su fallecimiento me hizo reflexionar sobre qué historia quiero contar, qué quiero expresar, qué es lo que realmente importa en la vida”, declaró Levinson en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Uno de los mayores dilemas fue cómo abordar la ausencia de Fezco.

Finalmente,Levinson optó por mantener vivo al personaje dentro de la narrativa como una forma de rendir homenaje al actor, algo que se irá revelando a medida se emitan los episodios.

“No podría haberlo mantenido con vida en la vida real, pero sí podía mantener vivo a su personaje en la serie. Lo mantuve con vida y el personaje tiene una gran evolución. Creo que estaría muy orgulloso de ello”, confesó con emoción.

Tags
Series de televisiónMuertes
ACERCA DEL AUTOR
La Prensa Gráfica / GDA
Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios líderes fundada en 1991 que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 9 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: