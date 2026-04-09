La dura confesión del creador de “Euphoria” sobre la muerte de Angus Cloud: “No pude salvarlo”

Tras una pausa de cinco años,“Euphoria” está de regreso con su tercera temporada, pero lo hace con cambios profundos que marcan un antes y un después en su historia.

El cambio más significativo ocurre fuera de la ficción: la muerte de Angus Cloud en julio de 2023 por sobredosis accidental de drogas, que dejó un vacío imposible de ignorar tanto en la serie como en su equipo creativo.

El creador del drama, Sam Levinson, habló abiertamente sobre el impacto emocional que supuso la pérdida del actor, quien interpretaba a Fezco, un joven traficante de drogas.

“Amaba profundamente a Angus y luché mucho para que se mantuviera sobrio mientras estuvo aquí. Creo que su fallecimiento me hizo reflexionar sobre qué historia quiero contar, qué quiero expresar, qué es lo que realmente importa en la vida”, declaró Levinson en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Uno de los mayores dilemas fue cómo abordar la ausencia de Fezco.

Finalmente,Levinson optó por mantener vivo al personaje dentro de la narrativa como una forma de rendir homenaje al actor, algo que se irá revelando a medida se emitan los episodios.