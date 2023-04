En noviembre del año pasado, Shakira y su exesposo Gerard Piqué firmaron un convenio, el cual indica que podría trasladarse con sus dos hijos a Miami luego de las vacaciones navideñas. Sin embargo, dicho viaje no se pudo dar debido al delicado estado de salud de su padre. Finalmente, el 2 de abril, la cantante colombiana se marchó de Barcelona y usó sus redes sociales para despedirse de sus seguidores españoles.

¿Por qué se mudarán de España Shakira y sus hijos?

La cantante se enamoró del futbolista y dejó Miami para instalarse en Barcelona. En España tuvo a sus hijos que vivían hasta hace poco en un chalet ubicado en Ciudad Diagonal, en Espluges de Llobregat, un pequeño municipio de la ciudad catalana.

Después de anunciar su separación con Piqué, Shakira volverá a su casa de Miami que fue construida en 1951, ubicada en el exclusivo barrio de North Bay Road Drive, donde también viven estrellas como Jennifer López, Ricky Martin o Matt Damon.

La cantante contaba con la mansión antes de comenzar su relación con el futbolista. Aunque al inicio la había puesto en venta, hace solo unos meses la retiró del mercado.

¿Cuál fue el mensaje de despedida de Shakira?

A través de sus redes sociales, Shakira se despidió de sus seguidores españoles con un emotivo mensaje. Cabe resalta que la cantante colombiana se mudó a Barcelona en 2011, luego de hacer pública su relación con el exfutbolista español.

“Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”, se lee en la reciente publicación.

¿Cómo es la mansión de Shakira en Miami?

La mansión en Miami es una propiedad de más 847 metros cuadrados que Shakira adquirió en el 2001 por casi $3 millones. La exclusiva residencia está ubicada frente al mar, consta de varios edificios y tras varias reformas, su valor actual es de casi $11.6 millones.

Un gran salón con sofás blancos y una larga mesa de comedor.

La colombiana colocó nuevos pisos de madera española, agregó tres dormitorios más y actualizó todos los sistemas de iluminación. La propiedad cuenta en total con seis habitaciones, siete baños, amplios y luminosos salones, así como todo tipo de lujos, como un área de spa, una sala de juegos, un gran gimnasio, una piscina con una espectacular vista y hasta un salón ambientado en honor a los orígenes libaneses de Shakira.

La casa posee un gran gimnasio, donde la cantante puede ejercitarse. Además, está llena de enormes ventanales, lo que concede una luz espectacular a todas las estancias.

En la mansión destaca su comedor que es de estilo clásico y de gran tamaño, perfecto para toda la familia de Shakira. Este ambiente cuenta con una decoración moderna donde resaltan los cuadros y la gran alfombra que ocupa casi todo el suelo de la estancia.

Lo que más destaca de su propiedad es el uso del color blanco, tanto en exteriores como en interiores. Paredes, pisos, muebles como mesas, sofás y otros accesorios que la cantante eligió para la comodidad de su mansión son de tonos claros. Esta estética está acompañada por grandes ventanas que permiten el ingreso de luz natural en todos sus ambientes.

La mansión de la cantante colombiana tiene una cocina blanca y de madera, que cuenta con: barra de desayuno, mesa para comer, sofá a medida para la siesta o la sobremesa. Además, tiene grandes ventanas que permiten el ingreso de luz y cuenta con acceso directo al jardín.

Otra zona llamativa de la mansión de Shakira es su patio interior. Este ambiente cuenta con grandes palmeras, setos para mantener la privacidad, hamacas que lo convierten en todo un sueño y una gran piscina donde destacan los tonos turquesas. Seguro que la piscina será uno de los lugares favoritos de Milan y Sasha.